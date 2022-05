Luis Díaz, 65 minutos en la final de la Champions ante Real Madrid | ¿Cómo le fue?

Apenas salió al terreno de juego, Luis Díaz tomó su posición por la izquierda del terreno de juego y recibió un afectuoso saludo de Sadio Mané. Choque de manos y pitazo inicial.

El colombiano siempre picó por su lateral y a los 8 minutos fue el mismo Mané el que le tiró un balón largo para que picara. El colombiano no la entendió y no llegó al balón.

Un minuto después, una jugada que se fraguó por el lado contrario a Lucho, llegó a los pies de Mané. Díaz entró al área, esperó el centro que fue detenido por la defensa rival. Además, el esférico había salido.

Siempre estuvo marcado por Carvajal, incluso cuando Robertson le hizo largos cambios de frente.

Corrían 13 minutos y Salah volvió a mandar una pelota a Díaz que buscó la diagonal sin encontrar pase. Desde ese momento el ex-Junior de Barranquilla empezó a interiorizar un poco más para no volverse tan descifrable y buscar un desahogo para llegar más fácil a portería de Courtois.

En Thiago Alcántara, Luis Díaz encontró segundo pase y los primeros minutos fueron de total poderío del equipo inglés. En una de las principales acciones Alexander Arnold la mandó a las nubes y a la siguiente jugada el arquero belga de los españoles con gran flexibilidad se tiró al palo de la mano derecha y le sacó una clara a Sadio Mané. El balón además pegó en el palo e increíblemente no llegó el primero.

El duelo entre el lateral derecho del Real Madrid y el extremo colombiano se intensificó con el paso de los minutos. Mucha fricción y varios piques fueron protagonistas. Antes de los 40 minutos iniciales, Carvajal tuvo que recurrir nuevamente a la falta para detener a Díaz, el colombiano reclamó tarjeta y el juez advirtió la amonestación para el 2 del equipo español, pero no lo amonestó.

A la segunda mitad, Luis Díaz salió al terreno de juego, pero se notó que Pep Lijnders, asistente técnico de Klopp, le habló mucho, le dio indicaciones y le mostró a su manera ciertos movimientos que debía hacer para desequilibrar.

Desde la primera que tuvo, Lucho aplicó los consejos. Alexander Arnold cazó un rebote de Salah y se la dejó para que Díaz la metiera de palomita; sin embargo, Carvajal lo anticipó. Por poco el primero del partido tenía sello colombiano.

Sin embargo, Díaz casi no tuvo espacio para explotar con su velocidad. Al minuto 55 debió recibir asistencia médica Militão, pues el colombiano le cayó con todo el peso de su cuerpo en la cabeza. No hubo amonestación porque no hubo mala intención. Accidente de un deporte de contacto.

Al minuto 57, Vinícius Júnior remató con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo al centro de la portería tras una gran asistencia de Federico Valverde que desbordó con velocidad y puso el 1 a 0.

Ocho minutos después, el colombiano Luis Díaz, que no tuvo su mejor partido, le dio paso a Diogo Jota en la primera sustitución del juego.