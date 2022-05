Luis Díaz hace historia: primer colombiano en ser titular para la gran final de Champions League

📍🇫🇷 Así cantan en Paris los fanáticos del #Liverpool 🔴 la canción de Luis Díaz:



👀 “He signed for Liverpool from FC Porto

And when he scores he dances with Diogo

He plays with Salah, Mané and Firmino

Oh Luis Díaz sends us fucking loco

Oh Luis Díaz

Oh Luis Díaz!” pic.twitter.com/tiJseO8Rth