Caso de vandalismo contra Luis ‘Chino’ Sandoval genera decisión urgente en el Deportivo Cali

Las razones de la intempestiva decisión por parte del atacante, sería un ataque sufrido en las últimas semanas: “El delantero denuncia amenazas contra él y su familia. El sábado su carro fue vandalizado en la via pública, motivando, según su versión, la ausencia a los entrenamientos posteriores”, completó Olsen.

Aunque este pueda ser el argumento por parte del jugador, en Cali no hay completa credibilidad a dicha versión, pues semanas atrás se le señaló al futbolista por un supuesto negocio oculto con Independiente Medellín. En su momento, se llegó a hablar de un precontrato ya firmado y justo ahora, aparece esto como “razón” para salir apresuradamente.

Además de esto, en la plantilla del equipo azucarero no se le viene teniendo en cuenta al delantero que durante el año anterior fue sumamente importante. De los últimos tres juegos del Cali, este no ha hecho parte de ninguno de ellos y el entrenador Jaime de la Pava ya ha decidido no incluirlo en sus decisiones.