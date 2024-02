“Deje hablar”: Presidente del Cali confrontó en vivo al empresario del ‘Chino’ Sandoval y le cantó la tabla

Gesto de Leo Messi con jugadores de Newells provocó ola de elogios; no paraban de agradecerle

Contexto: Gesto de Leo Messi con jugadores de Newells provocó ola de elogios; no paraban de agradecerle

A raíz de ese suceso, se dijo que el Cali estaba pensando en separarlo del grupo, sin embargo, a través de un comunicado oficial, desmintieron que el técnico Jaime de la Pava no lo pueda tener en cuenta para el partido de este viernes contra Atlético Nacional por la fecha 7 de la Liga Betplay 2024-

Guido Jaramillo vs. Angelo Ronconi: tenso cara a cara

El principal problema, según han manifestado desde el Deportivo Cali, es que el representante del jugador no ha contestado el teléfono en los últimos días, lo que despertó las sospechas sobre negociaciones con otro club del fútbol colombiano.

Sobre eso, el agente Angelo Ronconi habló en Win Sports y puso su versión en manos del otro invitado a la entrevista, el presidente Guido Jaramillo, quien explicó qué es lo que ha sucedido con el contrato de Sandoval. “El jugador no está al 100 % enfocado en lo deportivo y esto hace que el técnico no lo convoque ”, dijo.

“En esto del fútbol todos sabemos que las negociaciones son permanentes. Nos adelantamos desde noviembre y diciembre por la situación en la que estamos. Lo que uno dice es la forma, no hemos tenido conocimiento del Medellín, ni pronunciamiento del representante con nosotros. Lo recibimos de la mejor manera, le brindamos todo hasta el día y es ese sentimiento de tristeza”, agregó.

Ronconi, por otro lado, asegura que el Chino se “quiere quedar” en Cali, pero las ofertas presentadas hasta ahora no cumplen sus expectativas.

Jaramillo lo confrontó y le cuestionó el hecho que quieran “triplicar” el salario que gana Sandoval actualmente. “Presi, no quiero negociar en la televisión”, le contestó el empresario interviniendo en las declaraciones del presidente del Deportivo Cali. “Por favor deje hablar, te dejé hablar, por favor. Deja que la contraparte se exprese y se defienda”, contestó entonces.

“Hicimos una serie de propuestas escalonadas y de manera responsable para hacer una superoferta. Hay que sentarnos de manera razonable. Si esa es la última propuesta que ustedes tienen, no es posible que lleguemos porque es exagerado”, afirmó Jaramillo.

La negociación no está del todo caída, sin embargo, hay una tensión que no ayuda a que se solucionen las dificultades entre el club y el representante.

El más afectado por esta situación es el jugador, que no será convocado hasta solucionar su situación contractual. De la Pava tendrá entonces una baja sensible para el partido de este viernes ante Nacional en Palmaseca, duelo que tienen la obligación de ganar para no alejarse del octavo lugar.