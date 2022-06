Chile quedó eliminada dos veces del mismo Mundial y los memes no se hacen esperar

Este viernes llegó a su fin una de las novelas más polémicas que se han presentado en las Eliminatorias Conmebol. Se trata del caso Byron Castillo, jugador del que se puso en duda su verdadero lugar de nacimiento por una demanda interpuesta por la Federación de Fútbol de Chile contra su similar de Ecuador.

Una vez presentadas todas las pruebas por ambas partes, la Fifa empezó a examinar minuciosamente la situación del jugador que estuvo presente en las Eliminatorias al Mundial de Catar. Según Chile, el jugador de 23 años no nació en suelo ecuatoriano, sino en territorio colombiano.

Es más, según reveló el abogado Eduardo Carlezzo, representante de la federación chilena, Castillo habría sido bautizado en la localidad colombiana de Tumaco, en el sureño departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

Pese a las pruebas presentadas por Chile, en las últimas horas el máximo ente rector del fútbol falló a favor de la federación ecuatoriana y ratificó la clasificación de esta selección al Mundial de Catar 2022, que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

“La Comisión Disciplinaria de la Fifa ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF”, se lee en el comunicado oficial de la Fifa.

FIFA Disciplinary Committee passes decision on eligibility of Byron David Castillo Segura



▶️ https://t.co/3lRmSF4QqA pic.twitter.com/AhRFKCxRfp — FIFA Media (@fifamedia) June 10, 2022

“La decisión de la Comisión Disciplinaria de la Fifa se ha notificado hoy a las partes afectadas. De conformidad con el Código Disciplinario de la Fifa, las partes disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que, de ser solicitada, se publicaría en legal.fifa.com. Esta decisión puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la Fifa”, finaliza la notificación.

En total, a lo largo del clasificatorio suramericano, el futbolista del Barcelona de Ecuador disputó 614 minutos en ocho partidos, de los cuales dos fueron ante la roja.

De momento la ANFP no se ha manifestado sobre el comunicado, aunque se espera que en las próximas horas haya una comunicación por parte de Eduardo Carlezzo al respecto del próximo camino que tomarán sobre el caso de Byron Castillo. Si recurrir a la cámara de apelaciones no surte efecto, en Chile no descartan ir hasta el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), última instancia en cuanto a litigios del ámbito deportivo.

Los memes

Una vez se conoció la decisión final de la Fifa, los usurarios de las redes sociales aparecieron para arremeter contra la selección de Chile, recordándole que quedaron eliminados dos veces del mismo Mundial. Pese a sus esfuerzos, y las pruebas del abogado el abogado Eduardo Carlezzo, la roja quedó por fuera de la Copa del Mundo.

Aunque es normal que se presenten burlas entre los aficionados del fútbol, la federación ecuatoriana aprovechó su cuenta de Twitter oficial para enviarle una pulla a su similar de Chile. A la Tri le bastó con publicar un emoticón para dar a entender su intención y mensaje hacia los chilenos.

De la misma manera, el entono del fútbol suramericano se pronunció con una serie de imágenes que hacen referencia al fracaso de Chile por conseguir la clasificación desde el escritorio.

FIFA falló a favor de Ecuador, Chile sin Mundial. pic.twitter.com/YZgbHwag4p — edubond 🇺🇦 (@edubond) June 10, 2022

se acabó la novela y ahora el único país que no "odiaba" a Chile en sudamérica ya te odia...

Mención especial para los de ligay y emelé que esperaban cual ratas de alcantarilla una resolución negativa de Fifa pic.twitter.com/c8ZaVzGisM — J0ZEP (@j0zep) June 10, 2022

No te vistas que NOOO VAS pic.twitter.com/wy9bulnWkv — Andrea Cepeda (@Andreacepedabsc) June 10, 2022

El abogado Eduardo Carlezzo viajando al mundial de Qatar con el dinero que le quitó a Chile @ANFPChile por la demanda absurda que puso ante la FIFA. pic.twitter.com/I04sapvngU — Funeraria Alache (@FunerariaAlach) June 10, 2022

Tabla de posiciones Eliminatoria Conmebol

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

Brasil - 45 puntos (35 DG)

Argentina - 39 puntos (19 DG)

Uruguay - 28 (0)

Ecuador - 26 (8)

Perú - 24 (-3)

Colombia - 23 (1)

Chile - 19 (-7)

Paraguay - 16 (-14)

Bolivia - 15 (-19)

Venezuela - 10 (-20).