Comunicado de Uruguay reabre escándalo mundial: dicen que la pelea afectó a los hinchas de su país

Uruguay todavía no pasa la página de lo sucedido el pasado miércoles en Charlotte. A raíz de la apertura del expediente en Conmebol, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se pronunció con un extenso comunicado en el que acusa “provocaciones y agresiones” de la hinchada colombiana.

Conmebol anunció que abrió el expediente disciplinario para establecer “responsabilidades”, calificando lo ocurrido de “inaceptable”. No dio mayor información, pero según reportes de prensa están siendo investigados una decena de jugadores, entre ellos Darwin Núñez, Federico Valverde y José María Giménez.

Darwin Núñez lanzando una silla a la tribuna. | Foto: Getty Images via AFP

El pronunciamiento de Uruguay rechaza tajantemente los hechos de violencia que se presentaron en el Bank of America Stadium. “Ante tal situación, y en el marco de momentos de nerviosismo y desesperación en el cual quedaron de rehenes mujeres y niños, varios jugadores subieron a la tribuna a interceder por su protección y defensa”, dice la AUF.

“Resulta notorio que este hecho se dio en un contexto en el cual la proporción de hinchas uruguayos era muy minoritaria, familias en su mayoría, y no había mecanismos de seguridad suficientes para dicha situación. Ante estos hechos, y la falta de seguridad mencionada, resultó inevitable y natural la actitud de los jugadores”, explican.

Por último, afirman que “ esta Asociación, en sus 124 años de existencia, privilegia con orgullo el máximo respeto a las normas de conducta ciudadana, desterrando todo acto de violencia en el deporte. Lamentablemente, los hechos relatados, que violaron el sano concepto de familia en un marco de desprotección, generaron una reacción no justificada pero humanamente comprensible”.

En rueda de prensa, Marcelo Bielsa reforzó esa posición y se fue de frente contra la sede elegida por Conmebol. “Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá (en la Copa América) no pasó nada, acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de lo que quejarse”, ironizó Bielsa al cuestionar a la organización en la conferencia de prensa previa al partido del sábado por el tercer lugar ante Canadá.