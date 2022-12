Con ‘perreo’ incluido, Dayro Moreno confirmó su regreso a Once Caldas para afrontar el 2023

Aunque la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 está robando la atención de la prensa deportiva, los equipos colombianos ya están anunciando sus incorporaciones para afrontar el año que se avecina. Uno de ellos es el Once Caldas, que contrató a un delantero de lujo.

Se trata de Dayro Moreno, quien días atrás no logró renovar su contrato con Atlético Bucaramanga, pese al buen rendimiento a lo largo de la campaña. En redes sociales, el equipo de Manizales dio la buena nueva a la afición.

“La verdad estoy muy contento de estar aquí de nuevo, en Manizales, en la ciudad, en el equipo que me dio todo, del que soy hincha, el que llevo en el corazón. El equipo que yo siempre he querido y he amado en el Once Caldas, para nadie es un secreto”, comentó Dayro Moreno tras su regreso al club.

Dayro, quien tras su vuelta a la capital de Caldas bailó al estilo de Baila morena con la mascota del equipo, también dedicó unas palabras para el director técnico, Diego Corredor. “Profe, la verdad que muchas gracias por la confianza que me dio para conocer el proyecto del cuerpo técnico, con el resto de compañeros. La verdad que es un técnico joven, pero con mucha proyección”.

Por su parte, Corredor comentó: “Estamos dándole la bienvenida a nuestro goleador, al ídolo de la afición, esperamos que este semestre nos acompañe y nos unamos. Esperamos el apoyo de la hinchada en el estadio”.

Su salida de Atlético Bucaramanga

El 28 de noviembre se conoció que el delantero de 37 años de edad, uno de los más regulares en el fútbol local, no renovó su continuidad en el Atlético Bucaramanga. Pese a que en la capital de Santander conquistó a la hinchada con sus goles, su salida habría obedecido a un presunto acto de indisciplina.

El medio de comunicación La Vanguardia preguntó al presidente del club, Jaime Elías Quintero, acerca de la salida de Dayro del club. Su respuesta apuntó a que fue una decisión de Hernán Darío Gómez, hasta hace poco director técnico de la institución, quien no quiso contar con el delantero.

“Por indisciplina no sigue para el 2023. ‘Bolillo’ dijo, yo no saco a ningún jugador, el jugador se saca solo”, explicó el directivo, aunque no ahondó en cuál fue la falta de Dayro Moreno que detonó en su salida.

En cuanto a su regreso al Once Caldas, ya había sido vaticinado por algunos periodistas locales, como Miler Yovan. “En las próximas horas se hará oficial en Atlético Bucaramanga la no continuidad del arquero Juan Camilo Chaverra y el goleador Dayro Moreno; Dayro muy posiblemente vaya a Once Caldas”, comentó menos de una semana atrás.

El pasado con Once Caldas

Con Once Caldas, Dayro Moreno se coronó campeón de la Copa Libertadores 2004, además del torneo apertura 2003 y el torneo finalización en 2010. Durante los años que vistió esta camiseta (2003-2007, 2010-2012 y 2020), se reportó con gol en 99 ocasiones, cifra soñada por cualquier futbolista.

Entretanto, con Atlético Bucaramanga, equipo que lo acogió en 2022, anotó 22 goles en 43 partidos y brindó 4 asistencias. Durante la Liga BetPlay 2022 I fue el máximo artillero, con 13 dianas, y en el segundo semestre anotó las otras 9.

Buenas credenciales de Dayro Moreno son sus 303 goles en el balompié profesional en 682 partidos disputados, además de su experiencia en otros grandes clubes del continente, como Tijuana, Talleres y Atlético Paranaense. Incluso, en algún momento de su carrera deportiva, probó suerte en Europa, vistiendo la camiseta del Steua de Bucarest (2007 - 2010).