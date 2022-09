Técnico del Bucaramanga levanta polémica por trato especial con Dayro Moreno: le acepta fiestas

Una situación poco común se dio durante las últimas horas en el fútbol colombiano, y fue la que protagonizó el técnico del Atlético Bucaramanga, Armando ‘El Piripi’ Osma, luego de que ante los medios de comunicación diera unas declaraciones que causaron impresión entre los aficionados al balompié nacional.

“No veo dónde está lo malo de que los jugadores fueran al concierto, yo fui invitado, pero no quise asistir”, inició el estratega del equipo santandereano.

Osma, se refería a la presencia de su jugador estrella, Dayro Moreno, al inicio de las ferias y fiestas que vivió hace unos días la capital de Santander, en donde el atacante hizo presencia, al parecer, ingiriendo algún tipo de bebida alcohólica que en cierta medida va en contra de su cuidado para la competencia deportiva.

“He ido a fiestas en donde estoy hasta las 2 de la mañana y me levanto a las 6 a. m. a trabajar; no tengo problemas con Dayro o Sherman, estoy orgulloso de ellos”, complementó el técnico, mostrando un tipo de respaldo a dos de los referentes del equipo.

A su vez, explicó las razones por las que no vio inconveniente en la presencia de los jugadores de su plantilla en los eventos sociales antes mencionados: “Cada uno puede ir a un concierto y mirar cómo se comporta. Un concierto no se le niega a nadie. Somos futbolistas y también ciudadanos”.

Mostrando ser laxo, también puntualizó en que si se llega a evidenciar que alguno se pasó en su proceder en dichas fiestas, podría estar siendo sometido a una investigación al interior del equipo: “El que se comporte mal y tenga una situación, tendrá su investigación. Como también fui invitado, pero no quise ir...”.

Siguiendo con su defensa a sus dirigidos, mostró que el problema no era hacer presencia o no, sino que cada uno tuviera la suficiente autonomía de saber cuidarse, para no afectar el trabajo grupal en los entrenamientos: “Imagino que a varios jugadores los invitaron y pudieron haber estado. Pero siempre guardo el respeto porque él jugador priorice el cuidado personal y lo que llamamos el entrenamiento invisible”.

Concluyendo de manera contundente, abrió las posibilidades a un “todo depende”, en el cual nuevamente mostró su aceptación ante estas situaciones para sus futbolistas: “En el fútbol todo depende, depende de qué tan mala fue la noche que tuvo. Ustedes lo pueden entender”.

Así las cosas, y después de dejar en el entorno futbolero algún malestar por la libertad que entrega a Dayro Moreno, Sherman Cárdenas y compañía, el once leopardo se prepara con la firme intención de sumar tres puntos en su próxima salida.

Este sábado en el estadio Alfonso López ante un histórico del FPC, como lo es Independiente Santa Fe, que visita la ‘ciudad bonita’ con la intención de continuar con la buena racha que trae desde la jornada anterior, cuando se sacudió de malos resultados y venció al Deportivo Pasto en su casa, con doblete de Wilson Morelo.

