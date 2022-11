‘Bolillo’ Gómez se fue de Atlético Bucaramanga: SEMANA conoció los motivos de su paso fugaz por el ‘leopardo’

El pasado 16 de noviembre, Atlético Bucaramanga había anunciado que Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez sería su nuevo técnico junto a Édgar ‘el Panzer’ Carvajal como asistente y Juan Mauricio Roldán como preparador físico.

Sin embargo, 13 días después el paisa se fue de la Ciudad Bonita.

Según fuentes cercanas a SEMANA, Bolillo decidió no continuar en el equipo leopardo porque pidió un buen equipo para pelear finales, pero hace pocos días el club anunció la salida de 10 jugadores, entre los que estaban jugadores tan importantes como Juan Camilo Chaverra y Dayro Moreno.

Bolillo fue claro en su llegada a Santander. Aseguró que no echaría ningún jugador, pero que sí quería una nómina competitiva; de no lograrlo, se iría y así fue. De hecho, no había firmado su contrato.

Además de los desacuerdos con los directivos por las decisiones tomadas, Hernán Darío priorizó su seguridad y la de su equipo de trabajo. El entrenador no tuvo buen ambiente de trabajo, pues algunos barristas lo culparon de la salida de su mejor futbolista, Dayro Moreno, de quien, se conoció, volvió a cometer actos de indisciplina que colmaron la paciencia de los dirigentes.

Gómez había llegado a reemplazar a Jorge Ramoa, quien tomó el cargo tras la salida de Armando ‘el Piripi’ Osma.

Aunque la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 se está robando la atención del balompié en el planeta, a nivel nacional también hay noticias relacionadas con el deporte que no pueden pasar desapercibidas. Una de ellas es la posibilidad de que Dayro Moreno regrese al club donde debutó como profesional, Once Caldas.

Este 28 de noviembre se conoció que el delantero de 37 años de edad, uno de los más regulares en el fútbol local, no renovó su continuidad en el Atlético Bucaramanga. Pese a que en la capital de Santander conquistó a la hinchada con sus goles, su salida habría obedecido a un presunto acto de indisciplina.

“Por indisciplina no sigue para el 2023. ‘Bolillo’ dijo, yo no saco a ningún jugador, el jugador se saca solo”, explicó en días pasados Jaime Elías, presidente de Bucaramanga, aunque no ahondó en cuál fue la falta de Dayro Moreno que detonó en su salida.

Robinson Echeverri, periodista que sigue la actualidad del Once Caldas, confirmó que el blanco blanco de Manizales comentó estar muy cerca de fichar al delantero.

“A falta de exámenes médicos, Dayro Moreno es nuevo jugador del Once Caldas. Hay preacuerdo; se le cumple el sueño a Dayro y a parte de la afición”.