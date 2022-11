Dayro Moreno saldrá del Bucaramanga y algunos equipos buscan su fichaje, ¿cuáles son?

Aunque la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 se está robando la atención del balompié en el planeta, a nivel nacional también hay noticias relacionadas con el deporte que no pueden pasar desapercibidas. Una de ellas es la posibilidad de que Dayro Moreno regrese al club donde debutó como profesional, Once Caldas.

Este 28 de noviembre se conoció que el delantero de 37 años de edad, uno de los más regulares en el fútbol local, no renovó su continuidad en el Atlético Bucaramanga. Pese a que en la capital de Santander conquistó a la hinchada con sus goles, su salida habría obedecido a un presunto acto de indisciplina.

El medio de comunicación La Vanguardia preguntó al presidente del club, Jaime Elías Quintero, acerca de la salida de Dayro del club. Su respuesta apuntó a que fue una decisión de Hernán Darío Gómez, el director técnico de la institución, quien no quiso contar con el delantero.

“Por indisciplina no sigue para el 2023. ‘Bolillo’ dijo, yo no saco a ningún jugador, el jugador se saca solo”, explicó el directivo, aunque no ahondó en cuál fue la falta de Dayro Moreno que detonó en su salida.

A pesar de las declaraciones de Jaime Elías Quintero, los leopardos no han oficializado la salida de Dayro Quintero; tampoco la de Juan Camilo Chaverra, quien también daría un paso al costado.

“En las próximas horas se hará oficial en Atlético Bucaramanga la no continuidad del arquero Juan Camilo Chaverra y el goleador Dayro Moreno; Dayro muy posiblemente vaya a Once Caldas”, informó el periodista local Miler Yovan.

Por su parte, el periodista Robinson Echeverri, que de cerca cubre lo que pasa con el blanco blanco de Manizales, comentó: “A falta de exámenes médicos, Dayro Moreno es nuevo jugador del Once Caldas. Hay preacuerdo; se le cumple el sueño a Dayro y a parte de la afición”.

Con Once Caldas, Dayro Moreno se coronó campeón de la Copa Libertadores 2004, y durante los años que vistió esta camiseta (2003-2007, 2012 y 2020), se reportó con gol en 99 ocasiones, cifra soñada por cualquier futbolista.

Entretanto, con Atlético Bucaramanga, equipo que lo acogió en 2022, anotó 22 goles en 43 partidos y brindó 4 asistencias. Durante la Liga BetPlay 2022 I fue el máximo artillero, con 13 dianas, y en el segundo semestre anotó las otras 9.

La hinchada extrañará a Dayro

Fue tan grata la estancia de Dayro Moreno en Atlético Bucaramanga que unas semanas atrás, un aficionado se tatuó su rostro.

Se trata de Ronald Amézquita, que en su cuenta en TikTok compartió cómo está quedando el tatuaje de Dayro Moreno en una de sus pantorrillas. En el dibujo se ve al portador del dorsal ‘17′ celebrando uno de sus goles, pero lo que más llama la atención son los detalles: los tatuajes en los brazos del futbolista, así como su sonrisa. El fondo musical del video no podía ser otro que el interpretado por el narrador deportivo Eduardo Luis: “Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes, hay goles pa’ las nenas”.

La sensación en redes sociales no se quedó ahí, sino que aumentó una vez Ronald Amézquita llegó a las afueras del centro de entrenos del Atlético Bucaramanga, junto con su hijo, para mostrarle el tatuaje en su honor.

Dayro Moreno no solo le agradeció al hincha por haberse tatuado su rostro en una pierna, sino que lo invitó al estadio Alfonso López para obsequiarle una camiseta. Por su puesto, también hubo sesión de fotos, como lo deja ver la siguiente grabación, compartida por el periodista Javier Uribe, de RCN Radio, en sus redes sociales.

Hoy a la salida del entrenamiento de @ABucaramanga estaba Ronald Amezquita el hincha que se hizo el Tatoo de Dayro Moreno en su pierna. Esto dijo el goleador al verlo. @YanjaneMG @GranadosJ13 @PipeZarruk @PipeAlvarez28 @atlbmangafans @arleydeportes @djmarioandretti @CaracolBga pic.twitter.com/YhsNxyeD7C — Javier Rincón El Pollo Uribe (@PolloUribe10) October 5, 2022

“Para uno como jugador y como persona tener estos obsequios los llena a uno de satisfacción. Muchas gracias y bendiciones. Si vas al estadio mañana, me buscas y te doy la camiseta”, le dijo Moreno a Amézquita.