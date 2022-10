El encuentro de Dayro Moreno con el hincha de Bucaramanga que se lo tatuó en su pierna; ¿se parecen?

Dayro Moreno ha sido uno de los delanteros más regulares del balompié cafetero los últimos años. Muestra de ello es que cada que llega a un equipo, se gana el corazón de su hinchada, con buen pie, con sacrificio, pero sobre todo, mandando a guardar la esférica al fondo de la red. “Goles son amores”, dice un refrán futbolero y el delantero de 37 años es el mejor ejemplo.

Desde su llegada al Atlético Bucaramanga en 2022 no ha dejado de recibir elogios de sus admiradores, porque, como con otras camisetas, continúa deslumbrando. En lo que va de temporada, suma 20 goles: 13 en la Liga Dimayor I y 7 en lo que va de la Liga Dimayor II.

Pero el aliento que brinda la hinchada al delantero de Chicoral (Tolima), cuestionado por algunos por su consumo del alcohol, trasciende afuera de las canchas. Los últimos días, en redes sociales, fue viral uno de sus seguidores, por habérselo tatuado en una de sus piernas.

Se trata de Ronald Amézquita, que en su cuenta en TikTok, compartió cómo está quedando el tatuaje de Dayro Moreno en una de sus pantorrillas. En el dibujo, se ve al portador del dorsal ‘17′ celebrando uno de sus goles, pero lo que más llama la atención son los detalles: los tatuajes en los brazos del futbolista, así como su sonrisa. El fondo musical del video no podía ser otro que el interpretado por el narrador deportivo Eduardo Luis: “Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes, hay goles pa’ las nenas”.

La sensación en redes sociales, no se quedó ahí, sino que aumentó una vez Ronald Amézquita llegó a las afueras del centro de entrenos del Atlético Bucaramanga, junto con su hijo, para mostrarle el tatuaje en su honor.

Dayro Moreno no solo le agradeció al hincha por haberse tatuado su rostro en una pierna, sino que lo invitó al Estadio Alfonso López para obsequiarle una camiseta. Por su puesto, también hubo sesión de fotos, como lo deja ver la siguiente grabación, compartida por el periodista Javier Uribe, de RCN Radio, en sus redes sociales.

Hoy a la salida del entrenamiento de @ABucaramanga estaba Ronald Amezquita el hincha que se hizo el Tatoo de Dayro Moreno en su pierna. Esto dijo el goleador al verlo. @YanjaneMG @GranadosJ13 @PipeZarruk @PipeAlvarez28 @atlbmangafans @arleydeportes @djmarioandretti @CaracolBga pic.twitter.com/YhsNxyeD7C — Javier Rincón El Pollo Uribe (@PolloUribe10) October 5, 2022

“Para uno como jugador y como persona tener estos obsequios los llena a uno de satisfacción. Muchas gracias y bendiciones. Si vas al estadio mañana me buscas y te doy la camiseta”, le dijo Moreno a Amézquita, que aprovechó para pedirle liderar al Bucaramanga a su primera estrella en el torneo de primera.

La multa a Dayro Moreno por $ 10 millones

Además de dar de qué hablar por sus goles, Dayro Moreno figuró en la prensa deportiva por una de sus celebraciones, que lo llevó a ser multado con 10 millones de pesos por la Dimayor. El pasado 16 de septiembre, anotó los goles de la victoria 2-1 sobre Independiente Santa Fe y el último de ellos, en el minuto 90+4, lo festejo quitándose la camiseta ante las cámaras, pese a que está prohibido.

Cuando los medios de comunicación le preguntaron por lo ocurrido, comentó: “Es una cosa de momento, la emoción lo lleva a uno a eso. Aparte estaba en mi cumpleaños, era la última jugada del partido, en un triunfo, ante un rival complicado… De la multa no me preocupo, ¡que la pague el club!”. Y despertó inmediatamente la risa de todos los periodistas que asistieron a la rueda de prensa.

Posterior a ello, el exdelantero de Atlético Nacional manifestó que había hablado con el presidente del Atlético Bucaramanga y que él le dijo que estuviera tranquilo. “He hablado con el presidente y me ha dicho que eso es parte del fútbol, que esté tranquilo y que no lo vuelva a hacer”, dijo el tolimense, despertando nuevamente la risa de todos.