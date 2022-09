Video: Dayro Moreno pide a Bucaramanga que le pague la sanción de 10 millones que le puso la Dimayor

En las últimas horas se había conocido la sanción de 10 millones de pesos colombianos que la Dimayor decidió aplicarle al delantero del Atlético Bucaramanga Dayro Moreno, ya que consideró que su celebración en los goles ante Independiente Santa Fe fue inadecuada, hecho con el que no estuvieron de acuerdo el futbolista, los miembros de su equipo y los hinchas del club leopardo.

El exjugador de Atlético Nacional se ‘robó’ el protagonismo en el partido ante Independiente Santa Fe, por el hecho de que, en menos de tres minutos marcó un doblete que sirvió para que Bucaramanga remontara un partido que estaba perdiendo y que terminó ganando al último minuto gracias al tolimense.

Debido a la emoción que generó esa remontada, Dayro Moreno celebró uno de los goles quitándose la camiseta y yendo hacia la tribuna para gritar el gol con los hinchas del Atlético Bucaramanga. Justamente, por esta celebración, la Dimayor decidió en las últimas horas sancionar al futbolista con 10 millones de pesos por quitarse la camiseta, actitud que es duramente sancionada en el fútbol, ya que los patrocinadores pagan por estar en las camisetas y el gol es el momento donde más son vistas estas marcas.

Ante esta situación, Dayro Moreno se refirió en rueda de prensa, donde explicó que fue la emoción del momento por haber sido la última jugada del partido y por estar haciendo un doblete en el día de su cumpleaños, pero fue en ese momento en el que tiró la jocosa respuesta cuando le preguntaron quién iba a pagar la multa:

“Buena pregunta esa (risas). Es una cosa de momento, la emoción lo lleva a uno a eso. Aparte estaba en mi cumpleaños, era la última jugada del partido, en un triunfo, ante un rival complicado… De la multa no me preocupo, ¡que la pague el club!”, dijo Dayro Moreno y despertó inmediatamente la risa de todos los periodistas que asistieron a la rueda de prensa.

Posterior a esto, el exdelantero de Atlético Nacional manifestó que había hablado con el presidente del Atlético Bucaramanga y que él le dijo que estuviera tranquilo. “He hablado con el presidente y me ha dicho que eso es parte del fútbol, que esté tranquilo y que no lo vuelva a hacer”, dijo el tolimense despertando nuevamente la risa de todos.

La sanción dice así textualmente: “Dayro Moreno, jugador del registro del Club Atlético Bucaramanga S. A. (”Bucaramanga”) sancionado con diez millones de pesos ($10.000.000) por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 12.ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2022, contra el club Independiente Santa Fe S. A.”.

Sin embargo, como lo manifestó el propio futbolista, cuenta con el apoyo de los directivos del equipo leopardo que al parecer saldarán la deuda con la Dimayor, en agradecimiento al gran momento que vive Moreno en el equipo santandereano. Incluso, hace muy pocos días, se dio a conocer unas polémicas palabras del entrenador del equipo que afirmaba que no tenía problema con lo que hiciera Dayro por fuera de las canchas, con tal de que el delantero continuara con su buen nivel en el Atlético Bucaramanga.