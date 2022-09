El técnico intentó desacreditar los conceptos de la periodista porque no jugó fútbol.

“Yo no jugué fútbol, lo analizo desde mi perspectiva”: Liche Durán ante grosera actitud de Bolillo Gómez

“Reinaldo Rueda fue un fracaso rotundo con Selección”, dijo Liche Durán con contundencia en ESPN 360, hablando del proceso anterior y la falta de gol que dejó sin cupo al mundial de Catar 2022, durante una entrevista con Hernán Darío ´Bolillo´ Gómez.

El exentrenador de las selecciones Colombia, Ecuador y Guatemala replicó entonces, argumentando que ni Miguel Borja, ni James Rodríguez, dejaron de anotar con esa selección por gusto. Su análisis habló de una mala racha y un mal momento del equipo nacional.

“Digo que Colombia se quedó, no por el técnico o los jugadores, son por los malos momentos o en la vida, habría que buscar qué está fallando”, explicó Gómez.

Hernán Darío Gómez: "Colombia se quedó fuera del Mundial por malos momentos".



No te pierdas F360 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk. pic.twitter.com/Vf8yEE8Qp6 — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) September 21, 2022

En medio de esa exposición, la panelista mostró su desacuerdo con un simple “no”. De inmediato, el entrenador que también dirigió a Panamá y Honduras la desacreditó preguntándole: “¿No, ¿pero vos que jugaste pues?, sino que en la vida, si vos me decís a mí que Borja mete ese gol, Colombia va al mundial”, contestó de manera inadecuada a la periodista deportiva.

Liche no se dejó amedrentar y con carácter y conocimiento le reconoció que, aunque no jugó fútbol, su profesión le exige analizar desde su perspectiva ese deporte. Para ello se preparó. La reconocida presentadora pidió no sacar excusas.

“¿Entonces quiénes son los responsables de que no vamos al mundial?”, cuestionó a Hernán Darío, recordándole que fueron innumerables las opciones de gol desperdiciadas por esa selección.

“Fueron consecuencia de muchos errores. ¿Qué pasó desde el juego para que la pelota no entrara?”, dijo Durán como parte de su defensa.

Hernán Darío Gómez: "Colombia se quedó fuera del Mundial por malos momentos".



No te pierdas F360 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk. pic.twitter.com/Vf8yEE8Qp6 — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) September 21, 2022

Sin embargo, Bolillo continuó minimizando a la periodista y fue insistente en que, aunque se preparara, leyera y se documentara, hay que ser del fútbol para entender esto.

“Hay que ser del fútbol para entender esto. Hablas bien, estudias y todo lo que quieras, y a la hora de señalar culpables somos los más guapos. Ojalá tu vida y la de todos tengan buenos momentos y no tengamos que señalar a nadie”, contestó el Bolillo.

Las preguntas del panel continuaron y cuando la otra mujer del programa preguntó, el profesor Gómez aprovechó para pedirle disculpas a Liche: “Excúsame por lo que te dije ahora, porque cuando me meto a alegar, no sé si sos hombre o mujer y me caliento. Soy hincha tuyo. Soy aceleradito”.

La periodista aceptó su disculpa. “Tranquilo profe, eso me pasa en la casa y con los amigos. Estamos debatiendo”, cerró Liche.

El momento tensionante quedó en risas y anécdota; sin embargo, las redes sociales no perdonaron y tildaron de machista a Hernán Darío.

¿Cuándo juega Colombia?

Colombia vs. Guatemala: New Jersey, Estados Unidos, 24 de septiembre de 2022, Red Bull Arena

Colombia vs. México: Santa Clara, Estados Unidos, 27 de septiembre de 2022, Levi’s Stadium