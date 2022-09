“No se le olvidó jugar”: ‘Pibe’ Valderrama sale en defensa de James Rodríguez

Faltan escasos tres días para el regreso de la Selección Colombia, luego de la eliminación del mundial de Catar 2022, el despido de Reinaldo Rueda y el inicio de un nuevo proceso con Néstor Lorenzo, quien ante Guatemala y México tendrá su primera prueba como entrenador nacional, en busca de igualar o mejorar lo hecho mientras era asistente técnico de José Pékerman.

Unos 12 días antes, el ahora entrenador en propiedad de la Tricolor dio a conocer quiénes serían sus 26 convocados, entre los que se encontraba James Rodríguez, decisión que le acarreó una ola de críticas al considerar que el ‘10′ no estaba en plenitud de condiciones físicas para hacerle un aporte sustancial al equipo colombiano.

Sin embargo, así como su decisión recibió fuertes críticas, hay otras voces que concuerdan en que el llamado de Rodríguez es positivo y que el equipo nacional será un espacio para brindarle la ayuda necesaria, en busca de activar el jugador de élite que en su momento fue.

James Rodríguez. - Foto: Twitter Olympiacos FC (@olympiacosfc)

La autorizada voz que le dio un espaldarazo al ahora volante de Olympiacos fue nada más ni nada menos que Carlos ‘Pibe’ Valderrama, quien dijo en conversación con Blu Radio: “Hay que recuperarlo. Recuperemos un crack. Se equivocó, pero vamos a recuperarlo y la única manera es jugando”.

Sacando de responsabilidades a los técnicos que lo dirigieron, señaló que la responsabilidad de regresar al mejor nivel recae únicamente en el jugador: “Ya depende de él, no de Pékerman, Lorenzo o Rueda”.

“Se equivocó como todos, pero hay que tenderle la mano para recuperarlo. Hay que tener memoria. Lorenzo lo quiere recuperar para el fútbol mundial, pero depende de él. A James no se le olvidó jugar fútbol”.

A su vez, añadió lo que para él sería la única solución definitiva y que permitiría ver nuevamente al mejor James: “lo que tiene es que jugar. Cuando no se juega, cuando te lesionas o te suspenden, pues estás sin ritmo”.

Concluyendo su idea, Valderrama expresó que el ‘10′ no había olvidado su talento y requería era minutos para lograr su mejor estado de forma: “Si juega se recupera el contacto con la gente, el ritmo; es evidente que a James no se le olvidó jugar al fútbol, de pronto no va a estar bien físicamente, pero eso se consigue al jugar”.

🎥 ¡En la oficina! ⚽️🔥



La Selección Colombia entrenó esta tarde pensando en el partido del próximo sábado 🆚 🇬🇹#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/NpLfbeeWah — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 22, 2022

Para finalizar, dio otra opinión sobre los referentes del equipo, quienes fueron criticados por ser llamados en esta convocatoria: “Nunca he visto que digan “no voy, que me duele aquí”. Son dos jugadores que son ejemplo para la Selección colombiana. Están ahí por mérito propio”.

“Yo iría con David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Frank Fabra; Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz, Falcao García y Jorge Carrascal”, dijo.

Convocatoria - Selección Colombia

Álvaro Montero - Millonarios FC (COL).

Andrés Llinás - Millonarios FC (COL).

Camilo Vargas - Atlas FC (MÉX).

Carlos Cuesta - KRC Genk (BÉL).

Daniel Muñoz - KRC Genk (BÉL).

David Ospina - Al Nassr (KSA).

Dávinson Sánchez - Tottenham Hotspur (ING).

Frank Fabra - Boca Juniors (ARG).

James Rodríguez - Olympiacos FC (GRE).

Jéfferson Lerma - A.F.C. Bournemouth (ING).

John Lucumí - Bologna (ITA).

John Jáder Durán - Chicago Fire (USA).