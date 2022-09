SEMANA conoció detalles del estado de salud de Mayer Candelo tras ser agredido por hinchas

El inicio de la jornada de miércoles en el fútbol colombiano no fue como se esperaba, producto de una invasión injustificada por parte de los seguidores del Deportivo Cali, que acompañaban a su equipo en el estadio Doce de Octubre de Tuluá y que terminó con la agresión al técnico Mayer Candelo, además de algunos jugadores; lo anterior, por estar presentándose un resultado 2-0 en contra de los ‘azucareros’, lo que se añade a los malos resultados presentados desde hace ya algún tiempo para dicho equipo.

La nueva derrota generó la molestia de los aficionados, y uno de los más afectados fue el entrenador verde, quien alcanzó a recibir algunas agresiones. Por su parte, SEMANA recopiló testimonios de lo sucedido y tuvo la oportunidad de hablar con Darío Sierra, asistente técnico de Candelo, quien vivió de cerca lo sucedido.

“Estamos bien, Mayer está físicamente bien y los jugadores también”, dijo a este medio en conversación exclusiva.

“Ojalá sea un suceso que no se repita más en el fútbol colombiano y mundial”, agregó. Además, relató los angustiosos momentos que tuvieron que vivir: “Uno ve que la gente va entrando desde la tribuna oriental, hacia la tribuna occidental y al primero que veo que agarran es a Teo”.

“Yo le pregunto a Teo: ¿qué le pasó?, pero él me dice que lo abrazaron fuerte, pero no lo agredieron”, dijo.

“Acá en el banco tratamos de protegernos, a Mayer y a los que estábamos más cerca”, añadió sobre lo que hicieron para salvaguardar su integridad.

Mayer Candelo fue increpado por los hinchas del Deportivo Cali. - Foto: Captura de pantalla

La reacción de la Policía es muy buena, porque a todos los jugadores que estaban cerca los fueron rodeando y sacando para que no pasara una agresión más fuerte a ninguno de los integrantes del Deportivo Cali.

“Mi primera reacción fue tratar de escudar a Mayer, protegerlo porque llegaban de todos los flancos”, contó.

“Hoy me tocó vivir esto en la tierra donde fui jugador de Cortuluá, donde he vivido cosas muy bonitas”, lamentó tras lo sucedido.

Sobre si este había sido el detonante para renunciar como cuerpo técnico del Cali, afirmó: “Mi mente no me da para decir ‘yo renunció', esas decisiones que las tomen los directivos. Esto no es común en el fútbol”.

Pasando la responsabilidad a los directivos del equipo caleño, dijo: “De Millonarios nos sacaron campeones, de Medellín por buenos, aquí que tomen las directivas las decisiones. Estamos muy fuertes”.

“En el fútbol mundial ha pasado, yo no me puedo enterrar porque alguien amenace (...) Esperemos que los directivos tengan su cabeza fría, analicen y sea lo mejor para la institución”, concluyó.

Asimismo, SEMANA también tuvo la posibilidad de entablar conversación con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien repudió así los hechos: “Lamentar profundamente que esto haya sucedido, rechazarlo con toda la vehemencia. Esto no solo daña al Cali, sino a todo el fútbol en general”.

Mayer Candelo dando la cara. No corrió ni mucho menos! Tiene coraje pic.twitter.com/8lkpTCpLRq — Sebastián Araújo (@SebasAraujoVdz) September 21, 2022

Por otra parte, dio cuenta de la frustración como entidad del fútbol porque consideraba temas de este talante como una cuestión del pasado: “Esto estaba superado, pero lamentablemente vemos que regresa esta protesta que no podemos permitir y vamos a tomar todas las sanciones para los responsables”.

Aunque el tema no pasó a mayores, no dejó de mostrar su molestia por lo acontecido he hizo una petición a los aficionados: “La situación fue controlada, pero hay que rechazar. Un llamado a la calma, a vivir el fútbol en paz”.

Sobre el sonado tema de la carnetización para saber quiénes son los que entran a los estadios y apartarlos en estos hechos, mencionó: “Es un tema de corresponsabilidad con gobiernos locales, Gobierno nacional y clubes; se está trabajando para poder identificar plenamente”.

“El Comité Disciplinario del Campeonato será el que decida, pero dará sanciones para el local y el visitante”, finalizó.