Confirmado: Selección Colombia anunció cuándo y contra quién estrenará la camiseta negra

“ Primero utilizaremos la camiseta número 2, porque España jugará en ese partido con camiseta amarilla. Pero el segundo partido frente a Rumania conocerán una nueva camiseta amarilla de nuestra Selección, que a mí, particularmente, me parece de las mejores de la historia”, informó.

Jesurún confesó que su favorita entre las dos nuevas camisetas de la Tricolor es la amarilla, con la que no tuvo mayores reparos durante el proceso de diseño y producción. “Es una camiseta que nos encantó a todos, que representa el orgullo de nuestro país. Dios quiera que sea ganadora”, dijo a SEMANA .

“Ustedes saben que esto tiene un proceso, este duró más o menos dos años. La verdad no le tuve ningún reparo porque cuando me la presentaron, quedé enamorado ”, afirmó.

Colombia busca un 2024 histórico

Jesurún espera que estas nuevas camisetas queden en la historia del país y no por su diseño, sino por los objetivos que se han trazado para este 2024. La idea es cambiar la mentalidad ganadora por la mentalidad campeona, es decir, que la Tricolor empiece a cosechar títulos en cada una de sus categorías.

“Buscamos que las selecciones masculinas y femeninas sean protagonistas en el mundo, entregando muchas alegrías al país por medio de la unión que genera el deporte en general, el fútbol en particular, representadas en las grandiosas selecciones que tenemos en este momento ”, dijo en su discurso sobre la tarima.

Esa misma idea la reforzó ante los medios de comunicación. “Ya hicimos el curso. Ya colonizamos. No es fácil ser campeón de nada. Creo que ya es hora de pensar en ganar campeonatos, vamos a pretenderlo, no es fácil. No estoy prometiendo absolutamente nada, pero aspiramos que sí”, declaró.