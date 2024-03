Nueva camiseta de la Selección Colombia desata burlas y críticas; estos son los mejores memes

“Buscamos que las selecciones masculinas y femeninas sean protagonistas en el mundo, entregando muchas alegrías al país por medio de la unión que genera el deporte en general, el fútbol en particular, representadas en las grandiosas selecciones que tenemos en este momento”, manifestó en la presentación Ramón Jesurún, presidente de la FCF.

Las críticas y los memes

Estos nuevos diseños han generado fuertes críticas y burlas en las redes sociales, muchos colombianos no se han mostrado conformes con la forma en la que vestirá la Selección durante la competición en Estados Unidos. Los comentarios no se han hecho esperar.

“Horrible. Si miras lo que hacen con países como Bélgica México, te das cuenta de que Adidas no le puso esmero a los uniformes de Colombia” y “están feas, igual no me las voy a comprar, pero están feas”, fueron otros de los comentarios.