Ramón Jesurún mete presión y le lanza mensaje directo a Néstor Lorenzo: “Ya no más”

Al interior del vestuario hay grandes expectativas sobre lo que pasará en el certamen continental y en la junta directiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no son ajenos a ese sentir. El buen momento que atraviesa el combinado nacional permite pensar que es posible competir mano a mano con Brasil, Argentina y Uruguay, máximos favoritos a salir campeones en Estados Unidos.

Partido Colombia vs Brasil en el estadio metropolitano de Barranquilla | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

“Hace rato yo vengo diciendo que ese tema de mentalidad ganadora ya no más, ¡ya no más! Nosotros tenemos que pasar a un tema de mentalidad campeona, tenemos que pretender aspirar a ser campeones de torneos. Cualquier torneo por más insignificante o chiquito que sea no es fácil ganarlo”, agregó.