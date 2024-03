Arde la Premier League: lista de rivales que le quedan a Liverpool, Manchester City y Arsenal

A pesar de ese sacudón en la parte alta, el título todavía no está definido y depende del rendimiento de cada uno en las diez fechas que restan por disputar.

La lucha entre gunners , reds y citizens no volverá hasta después de la fecha FIFA, es decir, entre el 30 y 31 de marzo. Hasta entonces estarán disputando sus respectivos partidos por torneos internacionales y los cuartos de final de la FA Cup, esto en el caso de Liverpool y Manchester City.

Luis Díaz enfrentando a Kyle Walker, defensor del Manchester City | Foto: Liverpool FC via Getty Images

¿Qué partidos le quedan a Liverpool, Manchester City y Arsenal?

Liverpool, que este año juega Europa League, tiene tres citas fundamentales para mantenerse en la pelea: Manchester United en Old Trafford, Tottenham en Anfield y el clásico de la ciudad contra Everton, que todavía está pendiente de ser reprogramado.

“Nos quedan 10 partidos por jugar, así que obviamente no hay nada decidido. Hay muchos juegos. El siguiente en la liga es el Brighton en casa, tradicionalmente no es nuestro rival favorito. No es que pensemos: “Gracias a Dios es Brighton”. Juegan muy bien al fútbol y ese es un partido difícil para nosotros”, evaluó Jürgen Klopp, que se mostró sorprendido con la lucha entre tres grandes.