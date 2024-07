Creyeron que era argentino y resultó más venezolano que el Bolívar; así descubrieron a hincha que se camufló para seguir a Messi

Sin embargo, hay quienes han osado ‘traicionar’ sus raíces para sumarse a la ola de aficionados de otras nacionalidades, inspirados por el talento de un jugador en particular o heredando gustos de padres o abuelos.

“Desde pequeño mi papá fue un eterno enamorado del Diego y yo crecí viendo los partidos de la Selección y me enamoré de la selección” , explicó.

Así mismo, indicó, sin dudarlo un minuto, que ante un eventual cruce entre Argentina y Venezuela por las semifinales de la Copa América hincharía por la Albiceleste sin importar sus raíces: “Aguante, Argentina; no importa, siempre con Argentina, contra quien sea, siempre con Argentina, siempre”.

“Quítenle la nacionalidad a este tipo. Nos avergüenza ante el mundo. ¿Cómo carajo puedes apoyar a otra selección antes que la de tu país? Una cosa es amar a Messi, pero eso no tiene perdón”, escribió un internauta.

Por esta misma senda, otros fueron críticos, pero menos radicales, y señalaron que apoyan a Messi, siempre y cuando el rival no sea la Vinotinto.

“Yo amo a Messi y le voy a Argentina siempre que no sea contra Venezuela, pero si es contra Venezuela quiero 10 goles de Salo, y si se puede, sacar del retiro a Arango y que meta un gol desde la otra punta de la cancha, mientras Alexander González y Aramburu le montan el muro de Berlín a Messi. Vinotinto primero, segundo y tercero, culé cuarto y argentina cuando Venezuela no estaba” , se lee en otros comentarios.

“Yo soy panameño y tengo el mismo sentir que él por Argentina. Exactamente igual, de niño fui argentinizado y listo; si Panamá juega con Argentina, yo le voy a Argentina”; “Venezuela tiene recién 10 años de crecimiento futbolístico... ¡es normal que cualquiera mayor a 35-40 años tenga su fanatismo en otras selecciones! Pasa en todos los países donde no juegan y les gusta el fútbol... no tener criterio para no comprender eso, sorprende más”, fueron algunos de los comentarios a favor del cuestionado hincha.