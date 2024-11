Cristiano Ronaldo se retracta frente al mundo y hace confesión de su carrera: “Tuve la culpa”

“Gracias a la Federación por este premio, por el largo recorrido que he hecho en la Selección, estoy muy orgulloso, muy satisfecho, con mucho trabajo”, se reconoció por la cantidad de partidos alcanzados con Portugal.

“Cuando llegué a la selección con 18 años, tenía un sueño: hacer mi debut, luego pasé a los 25, más tarde a los 50... entonces me dije ‘¿por qué no 100?’ Un número redondo, de tres dígitos. Comencé a pensar, por qué no 150, 200, y para mí es una gran sensación”, sumó en su discurso.