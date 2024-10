Cristiano Ronaldo sorprende con radical gesto de humildad al fútbol mundial: “Ya no me importa”

Si existe un jugador que pueda ser criticado y señalado en el mundo es Cristiano Ronaldo. Para referirse a él no existen medias tintas, dado que unos lo aman, mientras que otros no puede siquiera verlo.

Bastante alejado de esos comentarios, su perspectiva parece estar cambiada y ahora dice: “Ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Para un jugador es bueno marcar goles, pero para mí es mejor que el equipo gane”.