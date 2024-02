Críticas desde Alemania para James Rodríguez por su salida de Sao Paulo: “Colapso profesional”

“Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me estorbó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse). Ya no es asunto mío. Técnicamente, sabemos lo que representa y representó para el fútbol. Sería incluso redundante de mi parte. Entendamos los procesos. No fue una decisión técnica, no fue una decisión del club. Fue decisión del propio deportista”, dijo el timonel de James en Brasil en rueda de prensa.