Dani Alves armó fiesta en su mansión pocas horas después de salir de prisión y celebró por dos días

Aun así, el jugador no la sacó barata, pues la Corte le impuso cinco años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por nueve años y el pago de una indemnización de 150.000 euros.

Entre las condiciones impuestas por el tribunal, el futbolista deberá entregar sus pasaportes brasileño y español, pues este no puede salir de España. Además, deberá comparecer ante el tribunal semanalmente o cuando lo citen . Tampoco puede ponerse en contacto con la víctima bajo ningún motivo.

Tras cumplir las condiciones, el deportista salió de prisión el pasado lunes 25 de marzo. Varios medios catalanes aseguraron que, luego de salir de la cárcel, Alves se dirigió a su casa en la zona de Esplugues de Llobregat, en donde recibió una visita de dos amigos . El portal Sport.es aseguró que los visitantes llegaron encapuchados y no dieron declaraciones a los medios presentes.

El martes siguiente, 26 de marzo, el futbolista no paró la celebración y también se reunió con su familia, esta vez con motivo del cumpleaños de su padre, Domingos Alves Da Silva.

Luego de la salida del jugador, las reacciones no se hicieron esperar. La primera en hacerlo fue la madre del futbolista.

“Y mira la respuesta que Jesús te da hoy. Hijo, voy hacia tu problema. Hijo, voy hacia allá, para mí no hay dilema. La promesa no está muerta, la herencia sigue en pie. No pierdas la fe. Levántate. Levántate, hay vida. Hay vida, hay vida. Ven por la casa, Jesús”, dicen los versos de la letra de la canción Passa Lá em Casa Jesus, de Kailane Frauches.