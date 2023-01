Dani Alves “cayó en una trampa”, asegura hermano del futbolista acusado de abuso sexual

Dani Alves se encuentra jugando el partido más importante de su vida, tras ser acusado en España de abuso sexual. El viernes pasado, el futbolista brasileño fue enviado a prisión preventiva sin fianza tras la solicitud de la Fiscalía en medio de la citación del jugador a declarar.

El jugador, de 39 años de edad, que recientemente estuvo en el Mundial de Qatar 2022, es señalado por una mujer -de 23 años- de haberla agredido sexualmente en la discoteca Sutton, en Barcelona, entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de diciembre de 2022.

Según esta persona, los hechos ocurrieron en los baños de una zona exclusiva de la discoteca, justo después de haber rechazado una invitación de un trago por parte del futbolista. En el momento que el camarero se acercó con la bebida, ella habría estado en compañía de una prima y una amiga.

Dani Alves fue citado a rendir declaratoria tras la denuncia interpuesta el 2 de enero, por eso el viernes pasado (30 de enero) se presentó en los juzgados de la Ciudad de la Justicia de la capital de Cataluña, donde se confirmó su detención y fue dirigido a la cárcel de Brians 1, de donde fue trasladado el martes al módulo 13 de la prisión Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Dani Alves durante un partido del Mundial ante Camerún - Foto: Getty Images

Tras cinco noches en la cárcel, este miércoles, 25 de enero, se conoció el primer pronunciamiento oficial por parte de un familiar del futbolista. En conversación con Álex Álvarez, periodista del programa Espejo Público de Antena 3, el hermano de Dani Alves aseguró que todo se trata de “una trampa” y están haciendo todo lo posible para sacarlo de la cárcel.

“Mi hermano cayó en una trampa”, le escribió Ney Alves al periodista, quien asegura que “están destrozados”. “Mi familia no se va a rendir. Mi hermano tiene una carrera intachable en todo el mundo y este lío en el que se le ha metido está hundiendo su carrera”.

“Definitivamente haremos todo lo posible para sacar a mi hermano de este esquema demonicodiabólico en el que le metió. Estamos sufriendo mucho con todo esto, estamos en un juego de ajedrez”, agregó Ney Alves, quien es cantante.

Ney Alves y Dani Alves. - Foto: Instagram oficial Ney Alves.

Además, en el mensaje que leyó el periodista, Ney indicó que ve “cosas dudosas que no se están haciendo bien”. Aunque sus padres y él quieren “viajar a España”, en estos momentos “su padre está ingresado (hospitalizado) a la espera de una operación de urgencia”, contó Álvarez.

Una vez terminó de leer el texto, el periodista español aseguró que en estos momentos “lo que quieren es que su hermano salga de prisión” lo antes posible.

Una vez se conoció la situación de Dani Alves, Ney publicó en su cuenta de Instagram un mensaje: “no importa lo que pase tu mayor bien que es tu familia está dispuesta a dar la vida si es necesario sacarte de esta porque sabemos el ser humano que eres”.

El más ganador de la historia

Sobre esa “carrera intachable” de la que habla Ney Alves, su hermano es el jugador con más torneos ganados en la historia del fútbol, con un total 46 festejos de campeón.

Sus primeros títulos fueron con el Bahia, cuando ganó un Campeonato del Nordeste, una Copa do Nordeste y un Campeonato Baiano, pero estos dos últimos, el mismo futbolista no los cuenta porque no tuvo participación y no lo incluye en su página web.

Ya en España, con el Sevilla, ganó dos Copas de la Uefa (Europa League), una Supercopa europea, una Copa del Rey y una Supercopa española; su llegada al Barcelona estuvo acompañada de seis ligas, cuatro Copas del Rey, cuatro supercopas de España, tres Champions League, tres Mundiales de clubes y tres Supercopas de Europa.

Dani Alves, campeón de la Champions League en 2015. - Foto: Getty Images/VI Images

E iniciando su aventura en otros clubes de Europa conquistó con la Juventus de Italia una liga y una copa italiana; mientras que con el París Saint-Germain de Francia ganó dos ligas, una copa francesa, una copa de la liga y dos Supercopas. En su segundo ciclo con el Barcelona en la temporada 2021/22 no consiguió ningún título.

Antes de ir al Barcelona y fichar por Pumas de México, club que decidió rescindir su contrato ante el escándalo de abuso sexual, Dani Alves tuvo un corto regreso a Brasil para jugar con el Sao Paulo, con el que ganó un campeonato Paulista en 2021.

Con su juego en la selección, el futbolista de 39 años tiene en su palmarés dos Copas América, dos Confederaciones, un oro olímpico en Tokio 2020 y un Mundial sub-20.