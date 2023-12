David Ospina y su criticado regreso a la Selección Colombia: “Me siento como un niño”

“Estar al lado de esta clase de jugadores es muy gratificante. Tener de cerca a Cristiano Ronaldo, saber el porqué está donde está. Lastimosamente, no he podido compartir con él en un partido oficial, porque cuando llega justo me lesiono. En el día a día es un competidor, quiere ganar siempre, le aporta al grupo, quiere macar goles y uno se da cuenta cómo ha hecho todo lo que ha logrado”, dijo recientemente en concentración con la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.