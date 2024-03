Definido el futuro de Franco Armani; River le da sorpresiva noticia a Nacional en plena crisis

Nacional tendrá que esperar algún tiempo más para conocer si Armani regresa al club o no. “Durante el 2023 hubo muchos rumores. Pero ofertas no había ninguna. En mi cabeza siempre quise seguir acá. Me gusta cumplir mis contratos y esa era mi idea este año. Cada año que inicia, me siento bien y cómodo acá. Estoy en el lugar que quiero estar”, había dicho Armani en TyC Sports.