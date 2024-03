Revolcón en el FPC; impensada declaración de Carlos Bacca pone nerviosos a los hinchas del Junior

Para nadie es un secreto que el Junior de Barranquilla, actualmente, es uno de los mejores equipos del fútbol profesional colombiano. Es el vigente campeón de la Liga Betplay y se encuentra entre los ocho primeros del presente torneo.

Además de estar compitiendo por lo alto en la Liga Betplay del presente semestre, el equipo de la capital del departamento del Atlántico hará hasta lo imposible por llegar a las últimas instancias de la Copa Libertadores de América, cuya fase de grupos comienza en Junior.

Pero en el Junior no todo es felicidad, pues en las últimas horas una declaración de su centro delantero, Carlos Bacca, dejó nerviosos a los hinchas a los mismos integrantes de la institución. Bacca, inesperadamente, habló de la posibilidad de salir del equipo.

Carlos Bacca. (Colprensa) | Foto: David Jaramillo / Colprensa

“Estoy en una situación que me quedan solo 3 meses con Junior, en junio se termina (el contrato) y no sé qué va a pasar. Se está hablando con Junior, pero no se ha concretado nada. A mí personalmente me gustaría solucionar lo antes posible y saber qué piensan ellos y no esperar a que termine la temporada”, dijo Carlos en el Vbar de Caracol Radio.

“La verdad he tenido unas propuestas para poder seguir jugando en España y Estados Unidos, pero desde que volví a Junior, quiero seguir haciendo historia, pero todavía me quedan muchos años de carrera porque me siento bien y ojalá que con la ayuda de Dios se pueda seguir avanzando con Junior o si no tomar una decisión para mi familia y para mí”, agregó.

Habrá que esperar hasta el final del presente semestre para conocer si Carlos Bacca continúa en el Junior o se va del club. Su partida de la institución sería, sin lugar a dudas, un baldazo de agua fría para los aficionados ‘tiburones’.

Más palabras de Bacca

“Yo me encuentro muy bien. Vengo trabajando bien con las ilusiones de hacer las cosas bien en mi club y nunca le cierro las puertas a la Selección, todo lo dejo en manos de Dios. Me encuentro bien, vengo haciendo buenos partidos desde el semestre pasado, marcando goles que es lo que habla de un delantero, y ojalá que si Dios permite sé dé la posibilidad de seguir trabajando”, dijo sobre la Tricolor.

“Cuando estas cerca es imposible no ilusionarse. Por lo menos yo sueño con pasar a Aristizábal, por lo menos me ilusiono con eso. Tengo que cuidarme muchísimo como lo vengo haciendo y marcar muchos goles, pero no cierro las puertas a nada. Siempre estoy abierto mientras me sienta bien con fuerza, con ganas, con ilusión, voy a seguir trabajando para poder aportar lo mejor de mí en Junior”, expresó sobre sus goles.