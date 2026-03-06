Carlos Bacca avivó discusión por lo dicho del Nacional vs. Millonarios: los mandó a aprender

En el trancurso de la presente semana jugaron por Copa Sudamericana Atlético Nacional y Millonarios, siendo el resultado final la clasificación de los azules un justo 1-3, con el dominio total de los dirigidos por Fabián Bustos.

Aunque fuese un partido ‘caliente’ por la rivalidad entre ambos, en ningún momento se le salió de las manos al juez brasileño, Wilton Sampaio.

Su extensa experiencia de años arbitrando en grandes torneos fue clave para que ningún jugador le ganase a la hora de las protestas.

Por más que en muchos momentos los ánimos se caldearan, el juez no necesito ni siquiera de las tarjetas rojas para mantener el control del partido en Medellín.

Por la transmisión, así como por jugadores del plano local se resaltó el trabajo realizado por el colegiado de Brasil. Uno de los últimos en hablar de esto fue Carlos Bacca, quien regresó con Junior de Barranquilla en el duelo ante Alianza FC.

En el empate 1-1 se presentaron situaciones de partido como lo fue un penal en favor de los locales, así como otra acción que pasó por alto el árbitro en el estadio Romelio Martínez.

A raíz de esto, fue que Bacca habló ante los medios de comunicación en zona mixta a quienes les hizo público su malestar tras no haberles pitado una jugada a favor: “Lo de Celis es un claro penal. Guille toca el balón y le pegan”.

Fue justo después de su reclamo que habló del clásico de Sudamericana entre Nacional y Millonarios: “Ayer vimos un partido de Sudamericana (Nacional 1-3 Millonarios) fue penal y si la pitaron y era Sudamericana y dos equipos colombianos”.

‼️ “Lo de Celis es CLARO PENAL. Guille toca el balón y le pega.”



👀 “Ayer en Sudamericana vimos una así y fue penal. Entonces tenemos que APRENDER de cómo se ARBITRA en esos torneos.”



🗣️ Carlos Bacca sobre el penal no sancionado a Guillermo Celis. pic.twitter.com/OSjidM7sdX — Toque Sports (@ToqueSports) March 6, 2026

Y para terminar su intervención es que avivó la discusión del nivel del arbitraje en el país, el cual fecha tras fecha se ve envuelto en polémicas gigantes por decisiones que no son acertadas.

“Tenemos que aprender como se arbitra y se pita en la Sudamericana porque Sampaio nos dio una lección a todos e incluso a los futbolistas”, invitó con la intención de que mejore ello en el FPC.

Su regreso a las canchas

Hace ya un buen tiempo que Carlos Bacca no sumaba minutos en el actual campeón de Colombia.

Una lesión que acarreaba hace tiempo le significó un tiempo prolongado de recuperación, así como puesta a punto física para volver a las canchas.

Con 39 años, el de Puerto Colombia está en lo último de su trayectoria y parece disfrutalo a más no poder.

“Volver a sentirme futbolista, volver a jugar y competir, sabes que no es lo mismos estar entrenando que compitiendo, me sentí bien con muchas ganas y con muchos deseos, como si fuera a debutar, espero seguir cogiendo ese ritmo de partido para poder aportar lo mejor de mi”, fue como calificó su regreso con Junior de Barranquilla.

Tras dicho empate, el tiburón ahora deberá preocuparse por lo que será recibir el próximo martes en casa a Atlético Nacional, que viene mermado por la caída con Millonarios y necesita volver a convencer.