Arbitraje en Colombia

Carlos Bacca avivó discusión por lo dicho del Nacional vs. Millonarios: los mandó a aprender

El arbitraje fue el tema central del comentario por parte del atacante. En el juego que empate de Junior de Barranquilla hubo polémica y durante la semana castigos a los colegiados.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
6 de marzo de 2026, 3:12 p. m.
Wilton Sampaio se llevó los aplausos tras arbitrar Nacional vs. Millonarios en Sudamericana
Wilton Sampaio se llevó los aplausos tras arbitrar Nacional vs. Millonarios en Sudamericana Foto: Captura transmisión ESPN y Toque Sports

En el trancurso de la presente semana jugaron por Copa Sudamericana Atlético Nacional y Millonarios, siendo el resultado final la clasificación de los azules un justo 1-3, con el dominio total de los dirigidos por Fabián Bustos.

Aunque fuese un partido ‘caliente’ por la rivalidad entre ambos, en ningún momento se le salió de las manos al juez brasileño, Wilton Sampaio.

Su extensa experiencia de años arbitrando en grandes torneos fue clave para que ningún jugador le ganase a la hora de las protestas.

Por más que en muchos momentos los ánimos se caldearan, el juez no necesito ni siquiera de las tarjetas rojas para mantener el control del partido en Medellín.

Ciclismo

Empeora la situación de Egan Bernal: medio italiano puso fin al misterio y delató a Ineos

Deportes

Exquisito gol de Luis Díaz: sin dejarla caer con Bayern Múnich la mandó a guardar en Bundesliga

Deportes

Salió a preventa el álbum Panini del Mundial 2026: precios y cómo comprarlo en Colombia

Deportes

Clásico Mundial de Béisbol: juegos de Colombia, señales de TV y horarios para ver en vivo

Deportes

Nashville SC vs. Minnesota United: canal y hora para ver a James Rodríguez en la MLS

Deportes

Se desmantela Francia: otra estrella sería baja para el amistoso con la Selección Colombia

Deportes

Doloroso parte de Daniel Muñoz: Crystal Palace lo oficializó y Selección Colombia lo supo

Deportes

La anécdota de Luis Díaz en Selección Colombia que era un secreto: “Dañaba el plan”

Deportes

Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

Deportes

Junior tomaría inesperada decisión sobre Carlos Bacca para 2026: razón sorprende a toda la Liga BetPlay

Por la transmisión, así como por jugadores del plano local se resaltó el trabajo realizado por el colegiado de Brasil. Uno de los últimos en hablar de esto fue Carlos Bacca, quien regresó con Junior de Barranquilla en el duelo ante Alianza FC.

Se reveló la lista de árbitros que están castigados en la Liga BetPlay: tres de renombre

En el empate 1-1 se presentaron situaciones de partido como lo fue un penal en favor de los locales, así como otra acción que pasó por alto el árbitro en el estadio Romelio Martínez.

A raíz de esto, fue que Bacca habló ante los medios de comunicación en zona mixta a quienes les hizo público su malestar tras no haberles pitado una jugada a favor: “Lo de Celis es un claro penal. Guille toca el balón y le pegan”.

Fue justo después de su reclamo que habló del clásico de Sudamericana entre Nacional y Millonarios: “Ayer vimos un partido de Sudamericana (Nacional 1-3 Millonarios) fue penal y si la pitaron y era Sudamericana y dos equipos colombianos”.

Y para terminar su intervención es que avivó la discusión del nivel del arbitraje en el país, el cual fecha tras fecha se ve envuelto en polémicas gigantes por decisiones que no son acertadas.

“Tenemos que aprender como se arbitra y se pita en la Sudamericana porque Sampaio nos dio una lección a todos e incluso a los futbolistas”, invitó con la intención de que mejore ello en el FPC.

Su regreso a las canchas

Hace ya un buen tiempo que Carlos Bacca no sumaba minutos en el actual campeón de Colombia.

Una lesión que acarreaba hace tiempo le significó un tiempo prolongado de recuperación, así como puesta a punto física para volver a las canchas.

Con 39 años, el de Puerto Colombia está en lo último de su trayectoria y parece disfrutalo a más no poder.

Admiten error a favor de Atlético Nacional: castigo a árbitro levanta tierrero en el FPC

“Volver a sentirme futbolista, volver a jugar y competir, sabes que no es lo mismos estar entrenando que compitiendo, me sentí bien con muchas ganas y con muchos deseos, como si fuera a debutar, espero seguir cogiendo ese ritmo de partido para poder aportar lo mejor de mi”, fue como calificó su regreso con Junior de Barranquilla.

Tras dicho empate, el tiburón ahora deberá preocuparse por lo que será recibir el próximo martes en casa a Atlético Nacional, que viene mermado por la caída con Millonarios y necesita volver a convencer.

Más de Deportes

Ineos Grenadiers' Colombian rider Egan Bernal is pictured before the 13th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race of 180kms from Rovigo to Vicenza on May 23, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)

Empeora la situación de Egan Bernal: medio italiano puso fin al misterio y delató a Ineos

Luis Díaz en el momento justo que le pegó al balón para un nuevo gol con Bayern Múnich

Exquisito gol de Luis Díaz: sin dejarla caer con Bayern Múnich la mandó a guardar en Bundesliga

Así luce el Álbum Panini del Mundial 2026

Salió a preventa el álbum Panini del Mundial 2026: precios y cómo comprarlo en Colombia

Colombia durante su participación de Clásico Mundial de Béisbol en 2025

Clásico Mundial de Béisbol: juegos de Colombia, señales de TV y horarios para ver en vivo

James Rodríguez subiendo al avión hacia Nashville para la fecha 3 de la MLS.

Nashville SC vs. Minnesota United: canal y hora para ver a James Rodríguez en la MLS

Plantel de la Selección de Francia no tendría todas las estrellas para amistoso con Colombia

Se desmantela Francia: otra estrella sería baja para el amistoso con la Selección Colombia

Daniel Muñoz se retiró adolorido de uno de sus brazos a menos de 100 días del Mundial 2026

Doloroso parte de Daniel Muñoz: Crystal Palace lo oficializó y Selección Colombia lo supo

Cristiano Ronaldo sufre una lesión más grave de lo pensando a meses del Mundial 2026

Gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo es mayor: DT dio parte que retumba en Colombia para el Mundial 2026

América de Cali y Millonarios clasificaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026? La fecha clave para América y Millonarios

Noticias Destacadas