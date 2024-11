Delantero de Santa Fe no esperó y se va en plenas finales de Liga: “Decisión tomada”

Nacional vs. Santa Fe - Fecha 1 de las finales en la Liga Betplay 2024-II | Foto: Colprensa

No todo es alegría: esto se supo de los colombianos tras ganar la Sudamericana en Racing

Contexto: No todo es alegría: esto se supo de los colombianos tras ganar la Sudamericana en Racing

Delantero decidió irse de Santa Fe

De acuerdo con el programa Vbar , de Caracol Radio, este se habría comunicado con la directiva roja y le habría comunicado la irrevocable decisión: “Le manifesté al presidente de Santa Fe mi deseo de no continuar, es una decisión tomada”.

El nacido en Bello, Antioquia, permaneció en el segundo semestre de 2023 con los rojos, sin mucha oportunidad de participar. Apenas fueron 13 partidos, un total de 638 minutos, donde no logró marcar un solo gol.

En caso de que no llegue a un acuerdo con Pasto para continuar en 2025, ya ha sido mencionado en el mercado de pases para ir a Deportivo Cali , como el supuesto primer pretendiente de un jugador que ha vestido más de diez camisetas en el FPC.

De este supuesto interés, Londoño mencionó que hasta las últimas horas, nadie lo había llamado para entablar conversaciones: “Del Cali nadie me ha llamado, ni siquiera el profe (Alfredo Arias)”.

Alfredo Arias, al frente de los verdiblancos, también hizo mención del rumor y de entrada, lo descartó: “Kevin Londoño es un jugador que me ha dado un dolor de cabeza cada vez que lo he enfrentado, pero eso no quiere decir que vaya a llegar al club”.