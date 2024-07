Desmanes antes de la final de la Copa América habrían afectado a la Selección Colombia; Yerry Mina fue contundente

“La Conmebol recomendó a dichas autoridades los procedimientos probados en eventos de esta magnitud, los cuales no fueron tomados en cuenta”, afirmó el organismo rector del fútbol sudamericano.

“La verdad, ya cuando estábamos calentando fue que nos enteramos (de lo que estaba pasando)”, dijo el defensor central de la Selección Colombia. Aseguró que fue “algo muy triste, pero que igualmente no nos podía sacar de la final, que era lo importante”.

Sobre si este hecho los afectó de alguna manera de cara a la final, el central aseguró: “Puede que sí, puede ser que sí, porque Argentina salió tarde a calentar. Nosotros ya estábamos calientes, después regresaron y entonces no sé, pero igualmente no quiero juzgar, o no quiero enfocarme en eso, sino que nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo”.