“Dicen muchas mentiras”: James Rodríguez no aguantó más y se despachó contra la prensa brasileña

James Rodríguez cuenta los días para volver a la acción con São Paulo. En medio del revuelo que ha causado el cambio de técnico y posterior la llegada del argentino Luis Zubeldía, el volante colombiano volvió a entrenamientos apuntando a su regreso que definitivamente no será este jueves ante Barcelona por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

James llamó a la tranquilidad de los hinchas y les pidió que “no crean todo lo que dicen por ahí”, apuntando directamente hacia la alerta que lanzaron varios periodistas reconocidos en territorio brasileño. “ La prensa... no crean en todo eso, ustedes saben que se dicen muchas mentiras. Muchas veces la prensa no informa sino que desinforma ”, lanzó al aire en su canal de Twitch.

“Muchas veces no, siempre. Solo que no quise ser tan duro”, señaló entre risas mientras hablaba con una persona que estaba presente en su casa en São Paulo.

El ‘10′ dejó claro que no hay nada de qué preocuparse. “¿Estás lesionado? No. Tuve una molestia en el entreno del lunes (pasado) pero ya la próxima semana estaré ahí. Así que no fue nada grave gracias a Dios”, declaró.