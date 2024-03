“Dios sabe que eres inocente”, mamá de Dani Alves, reacciona a la salida de prisión de su hijo

View this post on Instagram

Su salida de prisión se dio gracias a que consignó la fianza de un millón de euros. Se fue a su casa, una lujosa mansión de Esplugues de Llobregat, al reencuentro de sus seres queridos como su madre. Cabe recordar que el deportista no tiene pasaporte, para garantizar que no huya de España.

View this post on Instagram

“Y mira la respuesta que Jesús te da hoy. Hijo, voy hacia tu problema. Hijo, voy hacia allá, para mí no hay dilema. La promesa no está muerta, la herencia sigue en pie. No pierdas la fe. Levántate. Levántate, hay vida. Hay vida, hay vida. Ven por la casa, Jesús”, dicen los versos de la letra de la canción Passa Lá em Casa Jesus, de Kailane Frauches.