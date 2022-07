Dos heridos dejó un accidente de tránsito protagonizado por este jugador del Deportes Tolima

Mientras se encuentra en curso la tercera fecha de la liga colombiana, en que Deportes Tolima marcha como uno de los mejores equipos tras haber logrado buenos resultados en sus primeras salidas. Ahora la institución y uno de los jugadores que es parte de la plantilla actual, se ven envueltos en un problema mayúsculo, debido a una aparente irresponsabilidad al frente del volante en que, al parecer, el pasado sábado -16 de julio- fue protagonista de un accidente de tránsito en el puente militar de la quebrada Arenosa, en la vía que comunica al municipio de Guamo con el populoso sector de Cucuana, en el sur del departamento del Tolima, y que dejó mal librada a una pareja que se transportaba en moto.

Según el portal Pulzo, los afectados fueron Henry Alexander Mendoza y su pareja, Luisa María García; el señalado jugador del Deportes Tolima es Andrés ‘El Topo’ Rentería. “Me encontraba con mi pareja, veníamos desde Bogotá con destino a Chaparral. Íbamos en nuestra motocicleta, cuando este vehículo nos arrolló, nos impactó por detrás, lanzándonos fuertemente hacia los costados. Esta persona jamás se detuvo, siguió derecho y al pasar por encima de la moto se le estallan las llantas y quedó a 30 metros del accidente”, describió el hombre sobre la situación.

Jugador del Tolima habría protagonizado violento accidente que dejó dos heridos ⚽👉 https://t.co/vlHuUTj67w pic.twitter.com/7AlMguu3Oq — Pulzo (@pulzo) July 18, 2022

Sobre más detalles de lo sucedido, todo parece indicar que el futbolista se dio a la fuga tras lo sucedido y, hasta el momento, ni por intermediarios o de manera propia se ha pronunciado para brindar algún tipo de apoyo a lo afectados: “Nos sentimos muy indignados porque nunca nos socorrió o llamó a una ambulancia, y nosotros malheridos, sin poder hacer nada. La comunidad fue la que nos ayudó. Después de todo esto nos enteramos de que era un futbolista del Tolima, Andrés Rentería. Nunca hizo presencia al hospital (de Guamo)”.

Por otra parte, Mendoza relata que las autoridades no le permitieron hacer presencia en la reconstrucción de lo sucedido y que fue apartado, generando un panorama de sospecha sobre lo acontecido: “El señor patrullero me dijo que no tenía que darme ningún tipo de explicaciones, pese a que soy uno de los implicados en el accidente. Se me hace extraño, porque por obvias razones debo saber qué tipo de procedimiento se está haciendo”.

Jugador del Deportes Tolima habría ocasionado accidente vial en vías del departamento - Foto: Dimayor y Pulzo

Finalmente, se supo que la camioneta Mercedes Benz negra, que se ve en las imágenes del accidente, al ser revisada en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), aparece registrada bajo la cédula de ciudadanía de Rentería. Por el momento, ni Deportes Tolima o alguna voz oficial se han referido con detalles al caso y se espera más información para esclarecer los hechos.

