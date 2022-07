Nairo Quintana y Tadej Pogacar podrían correr juntos: UAE Team Emirates pone a soñar a los seguidores del ciclismo

Dos generaciones del ciclismo mundial que actualmente se enfrentan por la camiseta amarilla del Tour de Francia 2022, podrían fusionarse para unir la juventud y experiencia en las carreteras del mundo, conformando lo que sería un equipo casi imbatible en las competencias que se les establezca en el calendario.

Sería el dueto, Nairo Quintana y Tadej Pogacar, pareja con diferencias en edad bastante marcadas, pero que sería posible si el UAE Team Emirates logra contratar al colombiano para sus filas, negociación que según el mismo equipo árabe no es del todo descabellada y permitiría robustecer un equipo que con la joven figura eslovena, ya tiene una verdadera perla en sus filas, a la que podría sumarle la experiencia de un campeón del Giro de Italia y Vuelta España, como lo es el boyacense de 32 años.

Quien ha puesto a soñar a los seguidores del ciclismo y el deporte mundial con juntar estas dos generaciones del deporte es Joxean ‘Matxín’ Fernández, director deportivo del Team Emirates y jefe de Tadeg Pogacar, quien ha tenido una conversación extensa con el Carrusel Deportivo de Caracol Radio y ha entregado detalles de lo que podría ser este negocio.

Sin esconder nada, el directivo del equipo mostró su deseo por contar con el colombiano: “Te puedo garantizar que he hablado con Nairo, que tengo feeling excelente con él. Nos lo han ofrecido, es un corredor que me gustaría. Son conversaciones que hemos tenido entre nosotros, a mí me gustaría.

Por otra parte, y para hacer crecer aún más la ilusión, no negó que ha tenido conversaciones con el actual corredor del Arkéa Samsic: “Sabemos que Nairo es un campeón y que queremos crecer como equipo. Me encantaría tenerlo, no lo niego, he tenido conversaciones con él y hay un respeto como ciclista y persona, de eso no hay duda”.

Actualmente, Quintana está en el top 10 del Tour de Francia 2022. Al ser consultado sobre el nivel del boyacense y su pelea con los favoritos, Matxín sentenció: “A quien le sorprenda lo de Nairo Quintana es que no tiene los antecedentes de la calidad de Nairo, cualquiera que sepa un poco de ciclismo sabe que Nairo Quintana siempre va a ser un corredor importante, protagonista, un corredor combativo y sobre todo un corredor con unas características colombianas en todo lo que tiene como escalador y uno de los escaladores que mejor se adapta a las circunstancias donde los escaladores sufren y Nairo es especialista en defenderse con el viento, defenderse con abanicos, defenderse con situaciones de cortes, bajadas, tiene una lectura de carrera espectacular. A quien le sorprenda Nairo Quintana es que no conoce de ciclismo internacional”.

Tras cerrar el tema de Quintana, con el que fue sumamente elogioso, se dedicó a responder sobre la actualidad de otros colombianos en el UAE Emirates Team, tales como Fernando Gaviria y Álvaro Hodeg: “Al tener Giro de Italia, Fernando no está en nuestro programa que haga Vuelta, la harán sus compañeros que le vamos a querer dar ese espacio deportivo que la merecen todos en este equipo”.

Nairo Quintana y Tadej Pogacar podrían terminar corriendo juntos en el UAE Emirates Team - Foto: AFP (Diseño SEMANA)

“Me gustaría ser optimista como siempre lo he sido, pero considero que a Alvarito lo tendremos para la próxima temporada, ayer (sábado) tuvo la última operación de la mano, le quitaron todos los soportes que tenía y espero y creo que empezará a entrenar a final de año y empalmará ese entrenamiento de cara a la temporada que viene... Alvarito como ciclista es un fenómeno”, complementó refiriéndose al nacido en Montería.

Finalmente, entregó su opinión sobre la última semana del Tour de Francia 2022 y la lucha de Tadej Pogacar con Jonas Vingegaard por la camiseta amarilla: “Yo soy absolutamente optimista, ha cambiado parte del Tour en un puerto, queda la tercera semana que es la que decide... Queda la tercera semana y estoy convencido de que vamos a luchar por la amarilla”.