“Es el día de mayor frustración en mi carrera. Siento una vergüenza ajena por lo que hoy se ha vivido aquí en Tunja. El daño que le está haciendo el arbitraje hoy al fútbol colombiano es tremendo. Hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia del fútbol colombiano a partir de hoy: Wilmar Montaño, el árbitro principal, y el que estaba al frente del VAR, Keiner Jiménez”, empezó afirmando Dudamel, en palabras recogidas por As Colombia .

“Son dos nombres que no se pueden olvidar nunca en la historia del fútbol colombiano después de lo que hemos vivido hoy. No se va a poder olvidar nunca porque lo que han hecho en este partido de fútbol ha sido vergonzoso ”, agregó sin rodeos el estratega venezolano.

“Primer penal, bueno, quiso sancionarlo, perfecto. Nuestro defensor comete una imprudencia y atropella al delantero de Chicó. El penal que le pitan a Romaña, hay una desestabilización del jugador del Chicó que no disputa la pelota y que con el antebrazo desestabiliza a nuestro defensor y ciertamente la pelota le da en el brazo, pero es el brazo de un jugador en el aire que perdió la estabilidad porque no disputa la pelota el contario, que no salta y que lo empuja”, señaló sobre la primera polémica.

“La pelota no da en la mano de Romaña porque levantó la mano. Al verse desestabilizado en el aire, es un movimiento de defensa corporal para buscar cómo va a caer. De esa no hubo revisión de VAR. Ahí no estuvo Keiner Jiménez. Ojalá que no tenga que nombrar más a estos impresentables nunca más en mi vida porque me da un malestar corporal al nombrar a Keiner Jiménez y a Wilmar Montaño, que es indignante”, añadió.