Dueño del Deportivo Pereira se fue de frente contra Leonel Álvarez por su turbia salida: “yo ya sabía”

Y culminó indicando: “Agradecemos profundamente a Leonel Álvarez y a su cuerpo técnico por la dedicación y entrega en esta temporada con nosotros”. Los aficionados del grande matecaña no quedaron contentos con la partida de Álvarez, y esperaban que su reemplazo estuviera a la misma altura.

“Con experiencia en los mundiales de Alemania 2006 [Selección de Ecuador), Brasil 2014 (Selección de Honduras) y Qatar 2022 (Selección de Costa Rica). Además del campeonato en 1999 con la Selección Colombia Sub 21 en el Torneo Esperanzas de Toulon. A nivel nacional suma dos grandes títulos dirigiendo al Junior FC y al Atlético Nacional”, reconocieron de la carrera de Suárez.

Luego de eso, hizo público una situación donde considera se le dio mal manejo a la nómina: “Esos jugadores que ellos no pidieron fueron los que nos llevaron y los que nos van a hacer campeones. Hay que ser muy cuidadoso con los jugadores”.

Entre lo más polémico de las palabras del directivo, estuvo decir que Leonel no fue sincero con las razones de su salida: “Ahora sale a decir, ‘yo pedí cinco jugadores y no me los trajeron’. Quiere que le revivamos a Maradona y a Pelé, que le traigamos a Messi y a Ronaldo, era buscar una justificación para lo que él ya tenía, por hecho, irse para Ecuador a Emelec”.