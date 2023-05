Dupla letal: el equipo europeo que buscará tener a James Rodríguez y Yerry Mina en sus filas

- Foto: Everton FC via Getty Images

Tanto James Rodríguez, como Yerry Mina no atraviesan un buen momento en Europa. El primero se encuentra sin equipo tras su prematura salida del Olympiacos de Grecia por diferencias con la directiva, mientras que el segundo no tiene su futuro definido en el Everton, club donde no ha podido figurar debido a sus constantes lesiones.

Bajo este panorama, ambos jugadores empiezan a evaluar lo que les depara para la siguiente temporada en el viejo continente. Equipos de esta parte se han lanzado por contar con ellos, sin embargo, no han definido nada.

No obstante, uno de esos clubes que ha estado en el radar, apostaría por juntar a los dos colombianos para hacer una dupla letal y pelear por grandes cosas a nivel local e internacional. Se trata del club turco Besiktas, que en las últimas horas ha sido tendencia al mostrar su interés en contar con estos dos jugadores.

“Besiktas, que se separará del Welinton al final de la temporada (junio), sigue esforzándose por traer un nuevo defensa derecho al equipo. En ese sentido, se reveló que se agregó un nuevo nombre a la lista de Black Eagle. Defensor colombiano jugando para el Everton, uno de los equipos de la Premier League inglés, Yerry mina entró en el radar”, se lee en la prensa de ese país.

De concretarse esta opción, James y Mina se volverían a encontrar en un club luego de varios años. La última vez que compartieron camerino en un club fue en el Everton, donde finalmente, James terminó saliendo por la puerta de atrás y tomar rumbo al fútbol de Qatar.

A James no lo quieren en la Premier

Mientras unas opciones se han ido cerrando, otras se han metido en el radar del colombiano que tiene como mayor objetivo quedarse en el fútbol europeo. Con la mira puesta en ello, en el viejo continente han confirmado algunos clubes que buscan tenerlo para la próxima temporada.

Según la información del reconocido periodista Christian Martin, quien sigue de cerca la actualidad de los futbolistas sudamericanos en este continente, James estaría en la órbita de dos equipos de la Premier League, la liga más importante del mundo.

Martin aseguró que varios clubes empiezan a considerar la llegada de James. Se trata de Crystal Palace y Brighton, equipos que buscan tener mayor protagonismo de cara a la siguiente campaña.

“James dejó un buen recuerdo y las puertas están abiertas. Todo depende de sus condiciones, la información es confirmada por los directores deportivos de los clubes y ya existen las averiguaciones sobre el colombiano”, aseguró el comunicador argentino.

Ante esta opción, en suelo inglés ya han empezado a hablar de lo que podría ser su vuelta. Algunos han manifestado que sería una gran alternativa, ya que dejó grandes recuerdos en su paso por el Everton.

Sin embargo, hay otros sectores que se oponen rotundamente a esta llegada. Así por lo menos lo dejó ver el periodista Paul Brown, quien dijo que el posible regreso del colombiano sería totalmente ridículo.

“Ahora el jugador es aún mayor, no se ha estado desgarrando exactamente en las ligas en las que ha jugado desde entonces, y no sugiere que su cuerpo haya realizado ningún tipo de transformación notable, creo que sería una idea ridícula para tratar de traerlo de vuelta”, dijo.

Mientras encuentra un rumbo, el volante se ha preparado físicamente para estar tope y responder con altura. Así lo ha dejado saber en sus redes sociales, donde excompañeros de equipos anteriores se han mostrado optimistas con lo que viene.

“La lucha no ha terminado”, escribió James en su más reciente publicación, donde se le ve ejercitándose para no perder el ritmo de juego.