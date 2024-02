Eduardo Luis, por fin, criticó a James Rodríguez; salida del ‘10′ de São Paulo detonó las palabras del reconocido narrador

Este miércoles 7 de febrero se dio a conocer que James Rodríguez, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la Selección Colombia, podría rescindir su contrato con su actual club, el São Paulo de Brasil.

Aunque al exfutbolista del Real Madrid le quedan 18 meses de contrato con el conjunto brasileño, su intención sería dejar el equipo para tener la posibilidad de sumar más minutos en otra escuadra, esto, presuntamente, pensando en tener continuidad previo a la Copa América del presente año.

Cabe mencionar que diferentes medios europeos han relacionado a James con el Besiktas de Turquía. No obstante, su salida de São Paulo hasta el momento no se confirma. Se espera que su futuro se defina en las próximas horas.

La posible salida de James de su actual club, como era de esperarse, generó revuelo en los diferentes programas de debate deportivo del país. Por ejemplo, este miércoles fue uno de los temas que se tocaron en el programa Saque Largo, de Win Sports.

Eduardo Luis López, narrador colombiano. (Tomada de X: @EduardoLuisFut) | Foto: Tomada de X: @EduardoLuisFut

El conductor del mismo, Eduardo Luis López, catalogado por muchos hinchas colombianos como el mejor narrador de fútbol del país, se tomó un buen tiempo del programa para hablar de la situación de James.

Eduardo Luis fue enfático en manifestar que James comete un error, si se concreta su partida de São Paulo. Pero eso sí, lo defendió de los detractores del jugador, quienes constantemente esperan un error del volante para señalarlo.

“Para mí es un error irse de São Paulo, porque para mí él puede jugar ahí. Me imagino que él querrá jugar. Lo que quiere es jugar la Copa América y llegar con ritmo. Si siente que no puede jugar ahí, pues dice ‘aquí no puedo estar porque necesito llegar bien a la Copa América’; estoy suponiendo que eso es lo que él quiere”, expresó.

Y agregó que “yo no estoy de acuerdo porque creo que sería titular en este equipo, pero si no le quieren dar la oportunidad es cosa de ellos. Fue un error y fue una falta de respeto no haber ido al partido en Bello Horizonte (final ante Palmeiras). Incluso, así hubiera tenido arreglada su salida, tenía que viajar por sus compañeros”.

Eduardo Luis. | Foto: Youtube CanalREDMASTV (39:29): La Tele Letal Capítulo 219 con Eduardo Luis López

Eduardo Luis también dijo que su crítica, al fin y al cabo, es válida porque es de los pocos periodistas en Colombia que resaltan el trabajo de James cuando hace las cosas bien.

“Yo hago esa crítica y puedo hacerla porque yo, cuando James lo hace bien, vengo y le aplaudo y soy generoso, no soy el oportunista que cuando lo hace bien, sale a decir que ‘medio corrió, que medio cumplió, no, yo salgo a decir cuando lo hace bien, salgo a aplaudirlo, y no estoy esperando que haga algo malo como esto para salir a matarlo”, señaló sin tapujos.

Además, indicó que “ahí se sabe quienes son los equitativos, los que pegan siempre y poco generosos para aplaudirlo, porque cuando la rompe le buscamos excusas para decir que ‘¿por qué más o menos fue?’”

Y sentenció diciendo que “entonces, no vamos con cuentos, yo sé cómo es la vuelta. Entonces yo sí puedo decir que aquí, James la cag*. Perdonen la palabra. Una pena que se quiera ir”.