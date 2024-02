Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 4; varios ‘grandes’ en problemas

Daniel Mosquera aprovechó la desatención de la defensa santafereña para abrir el marcador y complicarle la noche al local. Luego de eso, los capitalinos intentaron empatar a través de balónes aéreos, pero no encontraron el camino para vencer la resistencia de Aldair Quintana.

“Intentamos de muchas maneras anotar. No encontramos claridad como para generar opciones de gol. Nos encontramos un equipo con un bloque bajo y que tenía mucha densidad. El rival anotó el gol y se nos hizo cuesta arriba anotar, hay que seguir trabajando”, dijo el técnico de Santa Fe, Pablo Peirano.

“Nos duele. Me duele mucho las dos derrotas seguidas. A los muchachos también. Hay cierto contagio de afuera también, eso se siente y tenemos la responsabilidad de mejorar para que Santa Fe revierta y se ponga a tiro de torneo ”, agregó.

Peirano prometió que trabajarán para mejorar en la circulación de balón y la generación de oportunidades de gol. “Pese al sistema que usamos no quedaron espacios, entonces intentamos jugar por fuera y buscar profundidad para buscar alternativas, pero nos faltó eficacia y claridad en el último cuarto de la cancha”, reconoció.

Con este resultado, sumado al empate entre Once Caldas y Equidad (0-0), la tabla de posiciones de la Liga Betplay tuvo el ingreso del Bucaramanga y la salida de Medellín, Millonarios y Deportivo Cali, que tendrán que sacudirse pronto para evitar alejarse de los ocho primeros lugares.

Inicia la fecha 5

El jueves sigue la fecha 5 con los partidos de Deportivo Pereira vs. Fortaleza, Junior vs. Deportivo Pasto y Patriotas vs. Atlético Nacional.