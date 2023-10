Eduardo Méndez explotó y lanzó fuerte indirecta a exjugadores de Santa Fe: “están resentidas”

Independiente Santa Fe no vive sus mejores días en el tema deportivo. El equipo cardenal viene de caer duramente ante Águilas Doradas por 5-0 y desencadenó una debacle que costó el puesto del técnico en propiedad, Hubert Bodhert.

Ahora bien, tras estos días de pesadilla que se vive en el club, el mismo Eduardo Méndez salió a dar la cara y ponerle el pecho a la situación para hablar de las amenazas en su contra y pidió “cordura” al hincha bogotano que no aguanta más la crisis.

“Todos los reclamos se puedan hacer con la mayor cordura y sin violencia. El fútbol es un deporte en el que se gana , se empata y se pierde y todos competimos para ganar. Cuando no se dan los resultados sabemos que toca tomar medidas y acciones”, dijo en charla con Blu Radio .

Méndez aseguró que los técnicos que han pasado por Santa Fe han sido con el objetivo de que le salgan las cosas bien, sin embargo, los resultados no se han conseguido.

Indirecta a exjugadores del club

En medio de la fuerte crisis que vive el club, Méndez también aprovechó para decirle a los hinchas que no se dejen llevar por lo que dicen varios exjugadores en redes sociales, pues estos actúan de esta manera debido a que se les acabaron las “dádivas”.

“A la afición yo sé que no es fácil, n o se dejen incendiar de algunas personas que están resentidas porque fueron alejadas del club , que estaban acostumbrados a manejar el club y recibir muchas dádivas y no lo volvieron a recibir. Lo principal es el club”, agregó en esta charla.

Incluso, Méndez señaló que estos exjugadores estuvieron relacionados con la salida de Gerardo Pelusso, hombre que le dio el único título continental al equipo en Sudamérica. “Esas personas tuvieron mucho que ver con la salida de afán del profesor Pelusso porque no les gustó, no les dio gusto, pero esperamos que esas personas recapaciten y no comiencen a hacer daño a la institución. Casi la totalidad de los santafereños somos gente de bien”, aseveró.