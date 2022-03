El accidente de tránsito en el que se vio involucrado un jugador de Millonarios

En las últimas horas Ricardo ‘Caballo’ Márquez ha estado en la mira, pero no por su participación en el equipo azul, donde no ha tenido buena fortuna en el terreno de juego, sino por un accidente de tránsito en el que se ha visto involucrado.

Márquez se encontraba transitando por las calles de la capital para dirigirse al entrenamiento con su equipo, en la sede del club al norte de Bogotá. Sin embargo, su puntualidad se vio afectada por un percance con el auto en el que el futbolista iba.

A través de redes sociales, se compartió una publicación donde es posible observar que un vehículo Nissan chocó contra un costoso BMW, donde parece ser que se movilizaba el deportista.

Desde luego, su participación en Millonarios lo ha involucrado en fuertes críticas por parte de los fanáticos y a esta se le suma el percance automovilístico.

Los hinchas han mencionado, en repetidas ocasiones, que la puntería de ‘Caballo’ le está jugando una mala pasada, por lo que algunas veces su fundamentación para capitalizar las opciones de cada jugador que conforma al grupo capitalino se ha visto truncada. No obstante, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, mantiene la fe intacta de que todo tendrá un mejor desenlace para el samario.

En cuanto al accidente, todo indica que no fue grave. Se presentaron complicaciones y pequeños rayones en cada medio de transporte, pero no pasó a mayores y no hubo heridos de por medio. Sin embargo, los cibernautas no le perdonaron la situación y se manifestaron en las plataformas digitales.

“Le erró al querer pisar el freno, Normal”, comentó un usuario. Por otro lado, otro navegador consignó que “este man es Manaure y Zipaquirá Unidos. Qué sal tan brava”, escribió.

El Caballo madrugando para entrenar y .. pic.twitter.com/Pp2eMlXxR5 — Fabio (@BlueMillos1946) March 16, 2022

Por ahora, el futbolista y el club deportivo no se han pronunciado en relación con el percance. El próximo viernes Millonarios tendrá un encuentro en la cancha El Campín con Once Caldas.

Presidente del equipo azul revela abusos de la hinchada en su contra

El miércoles 16 de marzo se dio por desarrollada en modalidad online la asamblea general de accionistas de Azul y Blanco, pactada para realizarse en busca de presentar estados económicos de Millonarios, actividades del club en el ámbito deportivo y dialogar sobre temas del presente, además del futuro cercano que podría tener la institución.

Entre los diversos temas, Enrique Camacho, presidente de los embajadores, tuvo la oportunidad de dar a conocer algunas situaciones de las que ha sido protagonista y que deseaba dar a conocer para que fueran de conocimiento general, en donde reveló abusos por parte de la hinchada hacia su integridad física, que sin duda son totalmente reprochables y no deberían presentarse en el marco de un espectáculo como lo es el fútbol.

Para precisar sobre el tema, el directivo contó un episodio en particular en el cual se vieron afectados jugadores, que ante la presión de la situación respondieron, al igual que el presidente de la institución, quien explicó el episodio así: “Hubo una cantidad de agresiones verbales y de otros tipos y hasta empujones de varios hinchas que estaban allá. García hizo un gesto que no debió haber hecho y sobre eso se le recriminó. Se debe mantener la prudencia y la sangre fría porque eventualmente hay este tipo de insultos, o como me ha ocurrido a mí, que hasta me han orinado los hinchas cuando entro al estadio”.

Millionarios fans return to the stadium after a year and a half of not being able to enter due to the pandemic during the BetPlay League DIMAYOR at The Estadio Nemesio Camacho El Campin, in Bogota', Colombia, on September 7, 2021. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, ante la gravedad de lo sucedido, el directivo hizo una reflexión, dando a entender que, aunque estos episodios no deberían darse, desde su posición solo restaba guardar la compostura ante lo sucedido: “Pero uno debe tener carácter y entender que desde nuestra posición no puede haber reacciones. Han sido mil gestos de agresión”, precisó.