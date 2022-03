Referente de Millonarios promete título de Liga a la hinchada | ¿Podrán lograrlo?

Hay jugadores que a pesar de su corta edad, logran hacerse con un lugar en el corazón de la hinchada y las instituciones. Es el caso de Ómar Bertel, canterano de Millonarios que ha logrado encontrar la regularidad necesaria para convertirse en titular inamovible por la lateral izquierda, cumpliendo así el sueño de muchos por figurar con el equipo que le brindó la posibilidad de surgir, hasta la consagración en el fútbol profesional.

630 minutos y 7 partidos disputados son las estadísticas de Bertel durante la presente temporada en el equipo azul, números que lo ilusionan a él con poder brindar a la hinchada durante este año el título que ha sido esquivo. En la coronación de 2017 estuvo presente en la nómina, pero espera que para este año pueda aportar desde su rol como titular.

En una extensa conversación con AS Colombia, el referente del cuadro bogotano ha dado su opinión sobre el proceso que lleva el onceno bajo las órdenes de Alberto Gamero, cómo han superado los traspiés de la temporada y los objetivos grupales que se han planteado para 2022.

Sobre el gran momento que vive el equipo y que los mantiene como líderes del campeonato tras sumar 23 puntos en 10 jornadas: “Este año el equipo ha estado mucho mejor, ha jugado con muchas más ganas. Venimos haciendo un trabajo junto al profesor Gamero muy bueno, tanto los titulares como los que trabajan para serlo. Todos trabajamos bajo la misma idea, venimos haciendo un gran trabajo en este inicio de temporada”.

A su vez, el lateral hizo referencia a la dura eliminación que vivió el equipo en la Copa Libertadores, pero que les dejó múltiples enseñanzas y la posibilidad de tomar fuerzas para lo que resta del torneo local: “Las ganas no nos faltaron en los dos partidos que disputamos, se cometieron errores que nos cobraron caro. Teníamos las ganas de seguir disputando la Copa porque teníamos con qué y veníamos trabajando para hacerlo, pero no se logró por errores dentro del campo de juego. En ambos partidos mostramos que podíamos pasar la llave, pero no se pudo concretar”.

A finales de 2021, el jugador de 25 años renovó su vínculo con el equipo azul. Esta oportunidad le abrió la posibilidad para seguir consolidándose y ahora se traza objetivos claros con los embajadores: “Venía haciendo un trabajo muy bueno y me motivó a quedarme el gran grupo que tiene Millonarios y las ganas que tiene de quedar campeón. Yo quiero quedar campeón con Millonarios y no quiero irme sin darle un título a este equipo y a esta hinchada”.

Por otra parte, es claro en declarar que busca ser parte de un título con la institución y revela las claves que podrían permitir llegar a ese objetivo: “Es el trabajo, el ser paciente y el entrenarse bien día a día. Como dicen, así como uno entrena así uno juega. Estuve en la plantilla que quedó campeona en 2017, pero ahora quiero quedar campeón siendo titular y por eso estoy trabajando día a día, seguir dándole hasta conseguir ese gran objetivo que es quedar campeón con Millonarios”.

Finalmente, se refirió al importante aporte que ofrece el estratega al servicio de Millonarios y que les ha brindado la posibilidad de figurar como equipo durante las últimas campañas en el FPC: “El profe Gamero nos pide siempre que entrenemos con alegría, que trabajemos muy duro porque el torneo local no es nada fácil, pero todos nos sentimos muy contentos con el equipo. Todos queremos llegar al mismo objetivo que es ser campeones, todos nos entrenamos muy bien y va a ser posible este semestre si nos lo proponemos porque es un equipo con mucho compromiso y mucha responsabilidad”.