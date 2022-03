¿La Selección Colombia aún puede clasificar? Johan Mojica respondió sin filtros

Mes y medio después de la decepción por las derrotas frente a Perú y Argentina, la Selección Colombia regresa al ruedo para enfrentar a Bolivia y Venezuela, jugando sus últimas cartas para conseguir el ‘milagro’ de clasificar al Campeonato del Mundo.

La tarea no es nada fácil, pues el combinado patrio se encuentra séptimo con 17 unidades, cuatro menos que Perú, equipo que por el momento se queda con el puesto de repechaje ante una selección de la confederación asiática. Colombia tiene que ganar sus dos juegos y esperar el ‘pinchazo’ de Perú y Chile para aspirar a ese cupo que es ampliamente apetecido en este momento.

Johan Mojica fue titular en esas dos últimas derrotas de la Tricolor y aspira a ser convocado nuevamente por Reinaldo Rueda, con el compromiso de dar todo en la cancha para romper la sequía goleadora de siete partidos y volver a sumar de a tres. “Depende de nosotros y de otros resultados, pero tenemos una mentalidad positiva y la ambición y el hambre de poder cumplirlo”, señaló el lateral izquierdo en entrevista para los medios oficiales del Elche, equipo en el que se ha ganado el rótulo de indiscutible esta temporada.

❝Cuando represento a Colombia es como vivir dentro de un sueño❞



Para Mojica la clave es “gustarnos primero nosotros como equipo” y ejecutar al pie de la letra las órdenes del cuerpo técnico que tendrá estas últimas dos oportunidades para aferrarse al cargo. “A partir de ahí podremos gustarle a la afición y lograr la clasificación al Mundial, que es el objetivo más claro”, agregó el exjugador de Atalanta.

El vallecaucano acepta que esa clasificación a Catar “está bastante compleja” por los resultados obtenidos recientemente, pero existen las “chances y vamos a pelear hasta el final”. Mojica ya estuvo en Rusia 2018, pero ir a una segunda cita mundialista sería “cumplir un sueño”.

En el aire ha surgido la opción de Frank Fabra, con minutos en Boca Juniors, como alternativa para la banda que ocuparía el futbolista del Elche si es llamado por Rueda. “Quiero seguir en este nivel y consolidarme para aportar cada vez que sea convocado. Jugar con la Selección es algo especial e indescriptible”, dijo el futbolista en la entrevista que publicaron a través de YouTube.

De todas formas, Mojica confía en que el cariño que ha recibido de los colombianos se vea reflejado en la lista. “Es bastante lindo que desde Colombia nos estén apoyando a todos los que estamos en Europa. Es parte de mi trabajo hacerlo bien y que desde tan lejos estén pendientes de nosotros”, dijo.

“Lo que se siente al jugar por la Selección es algo especial, solo lo pueden decir los que han tenido esa opción de vestirla”, afirma el futbolista vallecaucano.

En Elche hay otro colombiano, el lateral derecho Helibelton Palacios, a quien Mojica ve con posibilidades de ir a la Tricolor. “Lo importante es que está haciendo méritos futbolísticos. Por el cariño que le tengo yo y otros compañeros, esperamos que le llegue el llamado. Está haciendo méritos y cuando lo necesiten seguramente va a ser llamado. Espero que se pueda dar”, advirtió.

El club ilicitano marcha en la casilla 14 de la liga española con 32 puntos, una posición que le permite tener ahorros para cumplir el objetivo de alejarse del descenso. “Estoy muy feliz por lo que está pasando esta temporada. Me he podido consolidar, me han respetado las lesiones y estoy en un buen nivel. Espero seguir con esa continuidad para seguir consiguiendo los objetivos”, apuntó.

“En el vestuario hay feeling entre los compañeros y el cuerpo técnico. Esperemos terminar bien esta campaña que estamos haciendo”, concluyó Mojica, refiriéndose a la victoria del fin de semana frente a Granada, un rival directo en la tabla del campeonato local.