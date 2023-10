El conmovedor mensaje que le dedicó la última persona que vio con vida a Álvaro Prieto

Álvaro Prieto, destacado jugador del Córdoba CF en España, fue encontrado sin vida el pasado lunes 16 de octubre en medio de dos vagones de un tren en Sevilla. El futbolista, que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 12 de octubre, falleció a causa de una descarga eléctrica, según informó el Instituto de Medicina Legal en Sevilla en el resultado de la autopsia.

De acuerdo a la prensa internacional, esto habría ocurrido porque el jugador arribó a la Estación de Santa Justa alrededor de las 7:30 a. m. del pasado jueves 12 de octubre del presente año, después de haber estado con varios amigos en la ciudad. Pero Álvaro, al parecer, tuvo un problema con su celular y no pudo presentar su entrada al tren a los encargados y por ende, no pudo abordar el transporte que lo llevaría a su casa.

Córdoba C.F. lamentó el fallecimiento en sus redes sociales. | Foto: X: @CordobaCF_ofi

De acuerdo con algunas imágenes, Prieto se encontraba en una gasolinera cercana sobre un tren que estaba averiado, según La Rende, compañía encargada de operar el transporte en España.

La empresa aseguró que desde el pasado 24 de agosto, ese tren “no ha realizado ningún movimiento ni ha sido sometido a ninguna revisión ni mantenimiento”. Desde ese momento, se perdió rastro del jugador.

El desgarrador mensaje de la última persona que vio con vida a Álvaro Prieto

Tras encontrar su cuerpo sin vida, Álvaro Cabrera, uno de sus amigos y con quien estaba horas antes de desaparecer, se pronunció mediante un emotivo mensaje. El joven acompañó a Prieto en una discoteca la noche del 11 de octubre y posteriormente se despidió de su amigo, sin saber que no lo volvería a ver.

“Mi hermano, ¿cómo andas por allí? Ya se te echa muchísimo de menos. Yo sé que tú a nosotros también como cuando me escribías y me llamabas para preguntarme qué tal me iba por Sevilla y comentarme las ganas que tenías de verme. Ya pasadas 24 horas te escribo esto, aunque nunca podré expresar con palabras lo que significas para mí”, fueron las palabras iniciales del conmovedor mensaje en el que también se observan fotografías de ambos deportistas.

Álvaro Prieto fue encontrado muerto tras cuatro días de desaparecido. | Foto: X: @CordobaCF_ofi

Cabrera, quien ha sido invadido por una ola de comentarios y críticas por parte de cientos de usuarios, continúo asegurando que: “Te quiero dar las gracias por estar todos los días, desde muy chicos pegado a mí, de mi mano. La de recuerdos que tengo contigo y que no se van a borrar de mi cabeza jamás. Quizás me ha tocado una parte muy dura en esta situación (ser la última persona que estuvo contigo), pero jamás diría que no. Me siento muy afortunado de haber podido recibir ese último ‘te quiero bro’, allí sentados en la acera de la carretera antes de entrar en la discoteca”.

Finalmente, Cabrera, quien además de ser jugador del Córdoba se encuentra estudiando periodismo, se despidió de su compañero asegurando que será él quien estará cuidando de la familia y de los amigos.

Álvaro Prieto hacía parte de las juveniles del Córdoba. | Foto: Álvaro Prieto Instagram

“Sé que nos vas a cuidar desde arriba. No sabes lo que te quiere la gente y la huella que dejas en el mundo, es muy muy muy grande de verdad. La gente te quiere mucho y eso es por algo. Sigue disfrutando, haciendo feliz a la gente por allí arriba y con esa lucha incansable que no hay cosa que se te dé mejor. Aquí abajo yo me encargaré de cuidar en todo lo máximo a tu gente, tus amigos que son muchos y tu familia te lo prometo”, concluyó.