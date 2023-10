Destapan el desgarrador relato de Jenni Hermoso ante la fiscalía tras la polémica con Luis Rubiales: “solo quería hacerme daño”

El escandaloso caso entre la jugadora española Jenni Hermoso y Luis Rubiales, quien fue presidente de la RFEF hasta hace poco, sigue dando de que hablar por hechos inéditos que han destapado medios europeos. La actual campeona del mundo entregó hace algunos días declaraciones ante la fiscalía que hasta este lunes fueron dadas a conocer.

El testimonio de la ibérica fue revelado este lunes 9 de octubre por el programa Código 10 de Telecinco. Allí, Hermoso contó que no se ha sentido respetada “ni como persona ni como jugadora”, y que le ha sido “muy difícil salir de casa” tras esta gran polémica que le ha dado la vuelta al mundo.

En su relato, Hermoso aseguró que no se esperaba el accionar de Rubiales y que no tuvo tiempo de reaccionar: “Mancharon mi imagen, yo me sentí como jugadora y trabajadora de la Federación que nadie me protegía, ellos me pedían que yo les ayudara, pero en ningún momento sentí que me estuvieran protegiendo a mí. No me merezco haber vivido todo esto, para mí es muy difícil no poder salir de casa. Haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que solo quería hacerme daño”, dijo la jugadora al ser cuestionada por los hechos ocurridos en aquella ceremonia.

Luis Rubiales besando a Jenni Hermoso en el Mundial Femenino. | Foto: Getty Images

Y agregó: “Yo le abrazo. Lo primero que le digo al abrazarle fue: ‘La que hemos liado’. Él pega un brinco sobre mí y me mantengo firme como para sostenernos. A la que baja, lo único que recuerdo que me dijo es: ‘Este Mundial lo hemos ganado gracias a tí’. Y lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más y me vi con el beso en la boca”.

Luego de ello, en la audiencia le cuestionan a Hermoso el porqué no reaccionó, a lo que ella manifestó: “¿Cómo me lo iba a esperar en ese escenario que era una entrega de medallas de una final de un Mundial? Habíamos sido campeonas. Mucha emoción, mucha alegría y todo, pero no busqué ese momento”.

Hermoso, en medio de la indignación, bajó de la plataforma donde se entregaban las medallas y comentó el hecho con sus compañeras. “En ese momento estaba en el shock de esa celebración por haber sido campeonas. Fue un hecho histórico que nos costó mucho trabajo conseguirlo a todas. En ningún momento me podía esperar que pasara al final así. Yo abracé a la reina, a la hija... era una persona de confianza. Nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera”.

Jenni Hermoso no estará en los dos primeros duelos de la Liga de Naciones. | Foto: FIFA via Getty Images

Acto seguido, Hermoso fue cuestionada por el beso y si fue consentido o no, a lo que contestó con un no rotundo. A esto, la actual jugadora del Pachuca mexicano dijo que se sintió “violada”.

“Sí. Claramente, me sentí no respetada. En ese momento no me respetó ni como jugadora ni como persona. Estaba viviendo algo que era histórico. Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación”, afirmó.

Por lo pronto, el caso de Luis Rubiales continuará este martes, donde se han fijado los casos del entrenador Jorge Vilda, quien también tuvo acciones polémicas, y el director de Mercadotecnia de la Federación Española, Rubén Rivera.

Cabe recordar que Luis Rubiales es investigado por los delitos de agresión sexual y coacciones a la futbolista Jenni Hermoso.