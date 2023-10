Luis Rubiales destapa su versión y afirma que Jenni Hermoso “se fue muerta de risa” tras el polémico beso

Luis Rubiales, desde el pasado mes de agosto del presente año, ha estado en el ojo del huracán por su polémico beso no consentido con Jenni Hermoso, jugadora de la Selección de España, que se dio en medio de la celebración por la obtención de la Copa del Mundo realizada en Australia y Nueva Zelanda.

Tras ser destituido de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rubiales ha tenido que compadecer ante las autoridades pertinentes que se encuentran investigando el caso que le ha dado la vuelta al mundo y ha generado controversia entre los amantes del fútbol, debido a que este acto se configura como violencia en contra de la mujer.

Las imágenes de este controversial beso y la cuestionada actuación por parte del dirigente le dieron la vuelta al mundo y, días después, el mandatario en medio de una rueda de prensa extraordinaria se defendió y aseguró que no iba a renunciar a su cargo y sostuvo desde ese momento que fue “un pico consentido”, agregando en ese momento que “el deseo que podía tener en ese beso era el mismo que el que podía tener dándole un beso a una de mis hijas (...) Fue un beso espontáneo, mutuo y eufórico. Y, sobre todo, consentido”.

Luis Rubiales, señalado por un beso no consensuado a una jugadora de España en el Mundial Femenino 2023. | Foto: Getty Images

Debido a esto y de acuerdo a la información otorgada por el portal de ‘El Español’, el ahora expresidente afirmó en su declaratoria frente al juez en la Audiencia Nacional que fue “algo natural entre dos personas que ha estado conviviendo mucho tiempo”.

Según el medio anteriormente citado, la declaración de Luis Rubiales tuvo una duración de 56 minutos y 36 segundos en las que dio su versión de los hechos, la cual se dio a conocer y ha reavivado la polémica con sus palabras.

La declaración de Luis Rubiales sobre su beso con Jenni Hermoso

“¿Cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos supercontentos?”, afirma Rubiales, quien a la pregunta si el beso fue o no consentido, respondió: “Pero mire, si lo he hecho también con jugadores. Fue un momento... Vamos a ver, yo, de verdad... Ganamos un Mundial, hay muestras de afecto. Esto no es que alguien ha llevado a una oficina, a alguien a escondidas, a darle un beso por la fuerza. No. Es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo”.

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol RFEF | Foto: ANP via Getty Images

El juez le realiza el cuestionamiento sobre si considera que al darle el beso respetó a Jenni, a lo cual aseguró que: “Vamos... ¡Si es que le pregunté antes! ¿Cómo no la voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado”.

Y nuevamente el juez encargado insistió y volvió a preguntarle si el beso entre ambos fue consentido. “Estaba abrazando a las jugadoras, al entrenador, cuando pasa ella. Viene hacia mí a darme un abrazo. Nos abrazamos, ella me levanta y hago un gesto para no caerme, todo esto en una conversación en la que yo le recuerdo que sin ella no habríamos ganado el Mundial. Entonces le pregunto, le pregunto. Y ella me dice vale”, explica el entonces máximo dirigente de la RFEF.

El abrazo previo al beso entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso | Foto: REUTERS

“Ella me coge de donde puede, yo la agarro también y no hay más. Dos o tres minutos después, me levantaron entre todas y me mantearon. Y en ese momento no diré que no me toquen, con perdón, el culo, las rodillas o la espalda. Hemos ganado un Mundial y es una cosa indescriptible, la euforia y la alegría tan tremenda que hay”, comenta Rubiales.