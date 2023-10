Jorge Palacio, juez colombiano de la Fifa, da la cara y destapa por qué suspendió a Luis Rubiales

Cabe recordar que la Fifa no suspendió de inmediato al abrir un expediente el 24 de agosto a raíz de los incidentes ocurridos cuatro días antes en Sídney, Australia, sino que la decisión vino al momento en que estalló el escándalo y en la prensa salieron versiones de la molestia al interior del plantel de jugadoras.

Jenni Hermoso no estará en los dos primeros duelos de la Liga de Naciones. | Foto: FIFA via Getty Images

Rubiales no renunció a los cargos de presidente de la Federación y de vicepresidente de la Uefa hasta el pasado 10 de septiembre, asediado por el clamor por parte de las autoridades españolas y las jugadoras de la selección. Al día siguiente, la Uefa agradeció al dirigente español por sus servicios.

“Está claro que me equivoqué, es evidente, y lo dije desde el principio. Fue un acto conjunto mutuo. Me cogió en el aire y, al bajar, estábamos muy emocionados. No hubo intención ni connotación sexual. Solo aprecio”, declaró luego de confirmar su renuncia.