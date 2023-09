Luis Rubiales pone fin a la novela y renuncia a la Federación Española de Fútbol: este es el comunicado con el que anunció su dimisión

El presidente de la RFEF profundizó en sus motivaciones, destacando la importancia de su familia y seres queridos en esta difícil decisión. “Mi padre, mis hijas, ya he hablado con ellas, saben que no es una cuestión mía, amigos muy cercanos y me dicen ‘Luis, tienes que centrarte en tu dimisión y seguir tu vida, porque sí vas a ver daño a gente que amas y al deporte que amas, lo que has edificado durante mucho tiempo’, cuando alguien no está pensando solo en sí mismo, es más una cuestión no solo mía, sino que no afecte a terceras partes y esta en la situación ahora y es lo mas inteligente que puedo hacer”, explicó Rubiales.