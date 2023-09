Nelson Abadía no se calla: respondió si le pidió plata a las jugadoras de la Selección Colombia en el Mundial

La salida de Nelson Abadía de la Selección Colombia Femenina ha tomado por sorpresa a todos aquellos que celebraron la histórica presentación de las ‘superpoderosas’ en el Mundial Femenino 2023.

En entrevista con SEMANA, el técnico aclaró las razones de la decisión y salió del paso a los distintos rumores que se han forjado durante su gestión. “Con cabeza fría y con el paso de los días, reflexioné y analicé los pormenores de la participación en el Mundial y vi el momento oportuno de dejar la vara bien alta. Tenía el contrato con la Federación, pero después de mucho análisis fui tomando la decisión porque ya era momento”, indicó.

Abadía niega que haya sido despedido por los altos mandos de la FCF. “Fue de mutuo acuerdo. Ellos también tenían expectativas como Comité Ejecutivo. Fue un respaldo permanente a lo que se hizo. Hablamos, presenté el informe del Mundial y ahí comenzamos a dialogar, ahí fuimos tomando la decisión y quedamos en que yo iba a salir de la selección”, agregó.

El técnico vallecaucano aseguró que las jugadoras se enteraron de la noticia al mismo tiempo que todo el país, luego del comunicado oficial en el que la Selección Colombia confirmaba el cambio de timonel pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Nelson Abadía tras la eliminación de Colombia ante Inglaterra. | Foto: REUTERS

Justo antes de su salida, surgió una versión que apuntaba a supuestas discusiones por dinero al interior del vestuario de la Tricolor. Nelson Abadía lo negó rotundamente e insistió en que su relación con las jugadoras fue buena hasta el último día.

“En esa parte no me metí para nada porque eso lo manejan la Fifa y la Federación directamente. Esa parte la arreglan directamente los jugadores con los dirigentes y yo arreglo la parte mía con el cuerpo técnico y los dirigentes”, afirmó.

A Abadía lo acusan de pedirle cierta cifra dinero a las futbolistas por haberlas convocado a la cita orbital. “Ningún dirigente puede decir eso porque nunca fue así. Siempre hay cuestionamientos buenos, regulares e inapropiados, pero estoy tranquilo”, declaró en SEMANA.

Nelson Abadía finalizó su vínculo con la Selección Colombia. | Foto: REUTERS

Otro de los lunares de su gestión al frente de la Selección Colombia fue lo referente a los presuntos ‘vetos’ a jugadoras de renombre como Natalia Gaitán, Isabela Echeverri y Yoreli Rincón, entre otras. “Fue netamente futbolístico y le hago una aclaración: jamás en mi vida he permitido que ningún dirigente, ningún jugador, representante o empresario me diga a quién tengo que llevar o poner”, sentenció.

De paso, Abadía también descartó que Ramón Jesurún y Álvaro González Alzate, miembros de la junta directiva de la FCF, le indicaran a cuáles jugadoras no podía llamar. “Para nada. El día que yo permita eso me retiro del fútbol. Un grupo lo manejo yo. Ningún dirigente me ha impuesto la nómina”, dijo.

Lejos de la Selección, el experimentado estratega mira hacia adelante y confirma que tiene algunas ofertas para continuar su carrera. “Gracias a Dios, abrimos puertas y dejamos una muy buena imagen a nivel nacional e internacional. Hay algunas propuestas que hay que estudiar y analizar porque mínimo debe ser a cuatro años para que dé los frutos que uno quiere”, señaló.

Las propuestas que tiene ahora mismo no son en Colombia, sino en clubes y selecciones del exterior. “No, acá no. Sí hay una buena posibilidad afuera. Cuando llegan las ofertas pregunto para qué me contratan, el proyecto y demás, porque me interesa la solidez”, explicó.

Sobre su posible reemplazo, que parecería ser el técnico de la Sub-17 Carlos Paniagua, no se atrevió a dar detalles. “En esa parte nunca me metí ni lo he hecho. Le dejo eso a los dirigentes porque ellos tendrán unos proyectos. Dejamos un punto alto y la imagen de un fútbol que cautivó al país nuevamente”, completó.